加速百萬顆AI晶片布局 馬斯克xAI建第三座資料中心

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-31 07:20

《The Information》周二 (30 日) 報導，馬斯克 (Elon Musk) 旗下人工智慧 (AI) 公司 xAI，已在田納西州曼菲斯 (Memphis) 附近購買一棟建築，作為其第三座大型資料中心，這是該公司部署 100 萬顆 AI 晶片計畫的一部分。

馬斯克旗下xAI打造第三座資料中心(圖：Shutterstock)

根據不動產紀錄，xAI 一家子公司本月稍早向貝萊德 (BlackRock) 旗下私募房地產公司 ElmTree Funds 的關聯企業，買下位於密西西比州紹斯海文 (Southaven) 一座 81 萬平方英尺的倉庫。

這座新購入的設施，緊鄰 xAI 既有、位於州界另一側曼菲斯的 Colossus 2 資料中心 (面積約 100 萬平方英尺)。近幾周，連接 Colossus 2 與第三座資料中心基地的一條新道路也已完工。

據報導，xAI 計劃 2026 年開始將這座倉庫改建為資料中心。新設施與 Colossus 2 均位於 xAI 正在當地興建的天然氣發電廠附近，並搭配其他電力來源。

這次擴張顯示，xAI 正積極投入自行興建、營運並供電資料中心，即使該公司仍在為其 Grok AI 模型發展營收策略。