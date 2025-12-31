加速百萬顆AI晶片布局 馬斯克xAI建第三座資料中心
鉅亨網編譯陳又嘉
《The Information》周二 (30 日) 報導，馬斯克 (Elon Musk) 旗下人工智慧 (AI) 公司 xAI，已在田納西州曼菲斯 (Memphis) 附近購買一棟建築，作為其第三座大型資料中心，這是該公司部署 100 萬顆 AI 晶片計畫的一部分。
根據不動產紀錄，xAI 一家子公司本月稍早向貝萊德 (BlackRock) 旗下私募房地產公司 ElmTree Funds 的關聯企業，買下位於密西西比州紹斯海文 (Southaven) 一座 81 萬平方英尺的倉庫。
這座新購入的設施，緊鄰 xAI 既有、位於州界另一側曼菲斯的 Colossus 2 資料中心 (面積約 100 萬平方英尺)。近幾周，連接 Colossus 2 與第三座資料中心基地的一條新道路也已完工。
據報導，xAI 計劃 2026 年開始將這座倉庫改建為資料中心。新設施與 Colossus 2 均位於 xAI 正在當地興建的天然氣發電廠附近，並搭配其他電力來源。
這次擴張顯示，xAI 正積極投入自行興建、營運並供電資料中心，即使該公司仍在為其 Grok AI 模型發展營收策略。
與 OpenAI、Anthropic 等高度依賴外部開發夥伴與大型雲端服務商的競爭對手不同，xAI 大致採取較為獨立自主的發展路線。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- OpenAI、Anthropic,、xAI等六大AI巨頭遭作家起訴 若蓄意侵權每部作品要賠15萬美元
- 馬斯克放豪言：xAI三年內擊敗競爭對手 最快明年實現通用人工智慧
- 輝達助沙國建大型資料中心 馬斯克xAI為首個客戶
- 2025年AI浪潮翻轉財富版圖 馬斯克守住首富寶座 熟面孔大洗牌
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇