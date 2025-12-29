美銀CEO：AI投資是美經濟關鍵推手 助攻GDP加速至2.4%

鉅亨網新聞中心 2025-12-29 13:00

莫伊尼漢根據其近 15 年來對宏觀經濟與金融體系的觀察，判斷 AI 的貢獻正在逐步顯現。美銀研究院的最新預測指出，AI 投資將帶動美國 GDP 成長率在 2026 年達到 2.4%，較 2025 年約 2% 的水平有所提高。

‌



美銀研究院在 10 月發布的報告中強調，AI 相關資本支出，特別是針對軟體與運算基礎設施的投資，是推動近期 GDP 增長的重要因素。儘管美國經濟在今年第一季曾略有放緩，但由於科技和 AI 相關產業展現出強勁的韌性，第二季 GDP 年化成長率強勁反彈至 3.8%。

面對部分科技高級主管，例如亞馬遜創始人貝索斯對 AI 支出可能形成「工業泡沫」的警告，莫伊尼漢的態度是審慎樂觀。

他認為，即使 AI 產業出現回調，其對整體經濟、消費者和就業市場的衝擊也會相對有限，核心原因在於 AI 產業目前仍高度集中於少數大型企業，尚未在更廣泛的經濟體系中形成高槓桿的系統性風險敞口。

為此，美銀在評估相關基礎設施項目（如資料中心）融資時，也嚴格專注於評估槓桿水平與實際使用承諾的合約期限，以有效控制潛在風險。

作為華爾街的主要參與者，美銀本身也是 AI 技術的積極採用者，將其融入日常營運流程以提升效率。例如，該行於 2018 年推出的虛擬助理「Erica」，迄今已累積處理約 30 億次客戶互動，其可回答的問題範圍已從最初的約 200 個擴展至 700、800 個。