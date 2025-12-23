search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

OpenAI ChatGPT年度回顧功能上線！類似Spotify Wrapped、頒發個人「獎項」

鉅亨網編譯莊閔棻

OpenAI 旗下聊天機器人 ChatGPT 近日正式推出全新年度回顧功能「Your Year with ChatGPT」，讓用戶得以回顧過去一年與 ChatGPT 的互動歷程。

cover image of news article
OpenAI ChatGPT年度回顧功能上線！類似Spotify Wrapped、頒發個人「獎項」。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，該功能概念與 Spotify 每年推出的「Spotify Wrapped」相似，透過視覺化與個人化內容，呈現用戶的使用習慣與偏好，目前已率先在美國等部分市場上線。


除了美國之外，加拿大、英國、澳洲與紐西蘭等英語系市場，也已陸續開放符合資格的用戶體驗這項 ChatGPT 年度回顧新功能。

依照 OpenAI 說明，在功能推出初期，「Your Year with ChatGPT」將提供給使用免費版、Plus 與 Pro 方案的用戶。

不過，使用者必須事先開啟「參照儲存的記憶」（reference saved memories）與「參照對話紀錄」（reference chat history）功能，並達到最低的對話活躍度門檻，才能啟用該體驗。

值得注意的是，團隊版（Team）、企業版（Enterprise）與教育版（Education）帳號，目前尚無法使用此年度回顧功能。

OpenAI 強調，「Your Year with ChatGPT」主打「輕量化、重視隱私，並由用戶自行掌控」的設計理念。

在呈現方式上，這項 OpenAI 推出的年度回顧功能明顯受到 Spotify Wrapped 啟發，透過活潑的圖像與互動設計，為用戶打造專屬回顧內容。

系統會依據一年來的使用行為，頒發各式趣味化的「獎項」，例如經常透過 ChatGPT 解決問題或釐清概念的用戶，可能會獲得「創意除錯者」（Creative Debugger）等稱號。

除了獎項之外，ChatGPT 還會根據用戶關注的主題與興趣，自動生成一首詩與一張專屬圖像，作為年度使用紀錄的一部分，進一步強化個人化體驗。

OpenAI 表示，「Your Year with ChatGPT」將在 ChatGPT App 首頁進行曝光，但不會自動彈出或強制顯示，用戶可自行選擇是否查看。

該公司表示，該功能將在 ChatGPT 的網頁版應用程式以及 iOS 和 Android 行動應用程式上提供。

此外，用戶也可直接在對話框中輸入「Your Year with ChatGPT」（您的 ChatGPT 一年回顧），主動觸發這項年度回顧體驗。


文章標籤

OpenAIChatGPT年度回顧Your Year with ChatGPTSpotifyWrapped紀錄TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty