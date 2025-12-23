鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 09:30

OpenAI 旗下聊天機器人 ChatGPT 近日正式推出全新年度回顧功能「Your Year with ChatGPT」，讓用戶得以回顧過去一年與 ChatGPT 的互動歷程。

OpenAI ChatGPT年度回顧功能上線！類似Spotify Wrapped、頒發個人「獎項」。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，該功能概念與 Spotify 每年推出的「Spotify Wrapped」相似，透過視覺化與個人化內容，呈現用戶的使用習慣與偏好，目前已率先在美國等部分市場上線。

除了美國之外，加拿大、英國、澳洲與紐西蘭等英語系市場，也已陸續開放符合資格的用戶體驗這項 ChatGPT 年度回顧新功能。

依照 OpenAI 說明，在功能推出初期，「Your Year with ChatGPT」將提供給使用免費版、Plus 與 Pro 方案的用戶。

不過，使用者必須事先開啟「參照儲存的記憶」（reference saved memories）與「參照對話紀錄」（reference chat history）功能，並達到最低的對話活躍度門檻，才能啟用該體驗。

值得注意的是，團隊版（Team）、企業版（Enterprise）與教育版（Education）帳號，目前尚無法使用此年度回顧功能。

OpenAI 強調，「Your Year with ChatGPT」主打「輕量化、重視隱私，並由用戶自行掌控」的設計理念。

在呈現方式上，這項 OpenAI 推出的年度回顧功能明顯受到 Spotify Wrapped 啟發，透過活潑的圖像與互動設計，為用戶打造專屬回顧內容。

系統會依據一年來的使用行為，頒發各式趣味化的「獎項」，例如經常透過 ChatGPT 解決問題或釐清概念的用戶，可能會獲得「創意除錯者」（Creative Debugger）等稱號。

除了獎項之外，ChatGPT 還會根據用戶關注的主題與興趣，自動生成一首詩與一張專屬圖像，作為年度使用紀錄的一部分，進一步強化個人化體驗。

OpenAI 表示，「Your Year with ChatGPT」將在 ChatGPT App 首頁進行曝光，但不會自動彈出或強制顯示，用戶可自行選擇是否查看。

該公司表示，該功能將在 ChatGPT 的網頁版應用程式以及 iOS 和 Android 行動應用程式上提供。