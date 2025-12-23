鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 18:11

美國聯準會 2025 年連三降息，帶動近期債市買氣回溫！觀察上周 (12/15-12/19) 含主被動式 ETF 在內，台股原型 ETF 規模合計達新台幣 3.67 兆元，周減 207.43 億元；相較之下，債券 ETF 規模逆勢成長至新台幣 3.04 兆元，周增 225.8 億元，顯示在股市震盪之際，債券成為投資人心儀的資金避風港。其中，國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 近 1 月規模成長 113.3 億元，在債券 ETF 中居冠，規模正式突破千億元，為第九大千億級債券 ETF。

債市回溫！00933B單月規模增加逾百億 躋身千億級債券ETF。(圖：shutterstock)

國泰 10Y+ 金融債 ETF 基金經理人鄭凱允表示，通膨放緩疊加勞動市場轉弱，使聯準會政策逐步轉向關注就業情況。不過投資人仍需留意，雖然 11 月非農就業人數優於預期，但新增職位集中於醫療業，產業間動能不均；且失業率上揚，創 2021 年以來新高，顯示勞動市場惡化風險仍高。若失業率進一步升溫，Fed 可能釋出更多降息空間，美債利率有望續降。

基於勞動市場下行速度加快，預期 2026 年降息循環將延續，建議投資人可善用中長天期投資等級債券，以捕捉潛在收益機會。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，根據上周公布的非農就業與消費者物價指數 (CPI) 顯示，美國勞動市場與通膨壓力持續降溫。核心 CPI 年增率低於市場預期，並創下 2021 年 3 月以來新低，且隨著供應鏈調整降低價格上揚幅度，今年初的關稅影響雖使股債市場重挫，但多屬一次性衝擊，觀察美國整體通膨壓力確實已有實質緩解的跡象，建議投資人可適時增持高信評的企業債比重。

展望後市，過去一周美債利率呈現「先升後降」的走勢，分析原因為市場縮減降息預期而回升，隨後受 CPI 遠低於預期、失業率上升等消息影響而回落。近期聯準會官員釋出偏鴿談話，指出當前利率比中性利率高 50-100 個基點，代表未來仍隱含降息空間；在市場持續消化聯準會降息預期期間，過去一個月來，全台資金也更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰 10Y + 金融債規模上升，躋身債券 ETF 千金俱樂部行列。