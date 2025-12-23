鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 17:03

黃金、白銀ETF同飆新高 機構法人看2026金價進入5000美元時代。(圖:shutterstock)

亞股交易時間，紐約黃金期貨 2026 年 12 月合約價格最高來到 4683 美元，白銀期貨 2026 年 7 月合約最高來到 71.19 美元。

法人分析，黃金結束 10 月下旬以來的修正整理，重回新高走勢，技術面已無壓力，加上各國央行購入黃金、美就業放緩支持聯準會政策寬鬆，以及貨幣供給量增加促使資金尋求保值資產，都是有利因素。

同樣受惠以上利多的白銀，更因 AI 工業需求旺盛，全球已連續五年供不應求進，今年以來飆漲逾 140%，再加上美國明年高度機會持續維持謹慎降息立場，黃金可望維持強勁動能。

外資機構看好黃金表現，高盛預估明年金價有望衝 4900 美元，摩根大通 (J.P. Morgan) 上看 5055 美元，2027 年更有機會上探 5400 美元；德意志銀行、瑞士銀行、法國興業銀行同步預期挑戰 5000 美元。橋水基金創辦人達利里歐 (Ray Dalio) 和格里芬 (Ken Griffin) 暗示黃金可能比美元更安全，積極呼籲投資人納入資產組合內至少 15% 的占比。

國內相關 ETF 同步火熱，今年 00635U、00708L、00738U 規模分別大成長逾 723%、371%、331%，受益人數分別成長 292%、226%、240%，顯示市場投資人看好貴金屬行情表現積極布局。法人認為，目前投資人高配台股資產，嚴重低配黃金，可把握這一波行情調整配置，增加資產報酬風險表現。