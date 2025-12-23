黃金、白銀ETF同飆新高 機構法人看2026金價進入5000美元時代
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國與委內瑞拉衝突、烏俄戰爭升溫，帶動避險資產表現，黃金、白銀再受市場降息預期提升，推動現貨價格分別衝破 4400、70 美元新高，同步帶動期元大 S&P 黃金 (00635U-TW)、期元大道瓊白銀 (00738U-TW) 兩檔 ETF 飆漲，雙雙刷下新高價紀錄。
亞股交易時間，紐約黃金期貨 2026 年 12 月合約價格最高來到 4683 美元，白銀期貨 2026 年 7 月合約最高來到 71.19 美元。
法人分析，黃金結束 10 月下旬以來的修正整理，重回新高走勢，技術面已無壓力，加上各國央行購入黃金、美就業放緩支持聯準會政策寬鬆，以及貨幣供給量增加促使資金尋求保值資產，都是有利因素。
同樣受惠以上利多的白銀，更因 AI 工業需求旺盛，全球已連續五年供不應求進，今年以來飆漲逾 140%，再加上美國明年高度機會持續維持謹慎降息立場，黃金可望維持強勁動能。
外資機構看好黃金表現，高盛預估明年金價有望衝 4900 美元，摩根大通 (J.P. Morgan) 上看 5055 美元，2027 年更有機會上探 5400 美元；德意志銀行、瑞士銀行、法國興業銀行同步預期挑戰 5000 美元。橋水基金創辦人達利里歐 (Ray Dalio) 和格里芬 (Ken Griffin) 暗示黃金可能比美元更安全，積極呼籲投資人納入資產組合內至少 15% 的占比。
國內相關 ETF 同步火熱，今年 00635U、00708L、00738U 規模分別大成長逾 723%、371%、331%，受益人數分別成長 292%、226%、240%，顯示市場投資人看好貴金屬行情表現積極布局。法人認為，目前投資人高配台股資產，嚴重低配黃金，可把握這一波行情調整配置，增加資產報酬風險表現。
法人進一步分析，在美元持續走弱、降息循環再啟、地緣政治風險升溫等有利因素下，黃金避險表現可望比債券更具能見度，建議空手投資人可透過券商 APP，進行元大 S&P 黃金定期定額與單筆方式進場布局。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
