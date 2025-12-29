鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 11:47

美股假期後資金轉向 AI 與貴金屬族群，帶動台股今 (29) 日開盤上漲逾 200 點，台積電盤中創 1525 元天價，台股挑戰 29000 點新高，同步帶動 ETF 股王元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 盤中刷新 360.85 元新天價。因股價上漲驚人，00631L 將於 1/7 起進行分割投票，透過後可回到接近 20 元，更有利操作。

台股奔向2萬9！ETF股王00631L同創天價 1/7起投票分割。(圖：shutterstock)

00631L 追蹤臺灣 50 指數單日正向 2 倍，近年來資金靠攏權值股，0050 表現大多優於大盤，而 00631L 更是飛速飆漲，2014 年成立以來至 12 月 26 日報酬率約 1675%，遠超過同期間 0050 的 467% 與大盤的 388.8%。

正因為漲幅驚人，不少熟悉槓桿機制的網友多認為，只要看好 0050 長期走多又能忍受波動，00631L 是更有效率的操作選擇。長期推崇槓投資的達人大仁哥更出書詳解為何 00631L 的報酬率可達到 0050 的三倍，在經過各種分析後，認為 00631L 就是最強的一檔台股。

為使 00631L 重回交易便利價格，元大投信近期宣布 00631L 分割案，採回到發行價 20 元以上之最大整數倍為分割倍數，如以目前 00631L 的價格，預計可 1 拆 18。專家分析，自 0050、0052 分割後，價格親民門檻低，將以機會吸引更多小資投入，推升交易量。

元大投信表示，00631L 分割議案，有投票資格的投資人於 1 月 6 日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券 APP 點選「股東 e 服務」，或使用集保 e 手掌握 APP、集保股東 e 服務（手機版、電腦版），於 1 月 7 日 07:00 至 1 月 26 日 23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至 1 月 26 日下午 16:30 止。