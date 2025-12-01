主動式台股ETF添新兵！00995A明年打頭陣 瞄準元月效應、紅包行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 01:04

今年主動式 ETF 百花齊放，時序進入年底，投資人已開始展望 2026 年布局，歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的「元月效應」與「紅包行情」。中國信託投信推出首檔主動型台股 ETF—主動中信台灣卓越 (00995A-TW)，主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，為明 (2026) 年首檔募集的主動式台股 ETF，為投資人掌握台股多頭續行契機 。

中國信託投信投資部協理唐祖蔭、總經理陳正華、00995A經理人張書廷。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在 1 月至 2 月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達 7% 以上，且上漲機率高達 7 至 8 成。此外，國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢。歷史經驗也佐證，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達 8.5%，顯示進場時機相對有利。

00995A 經理人張書廷表示，台股市場瞬息萬變，每年表現最突出的類型 (如產業型、市值型、高息型) 皆不盡相同。根據近 10 年台股走向統計，被動式 ETF 雖然表現穩健，平均多落在第二名，但也因為受限於追蹤指數的規則，容易錯過當年度表現最突出的「主題輪漲」趨勢 。

相比之下，主動式 ETF 憑藉不受指數成分股限制的優勢，能更靈活地捕捉市場動能。數據顯示，主動式操作在多頭行情中，有機會透過精準選股與配置，創造出優於被動式 ETF 與大盤的突出績效，爭取超額報酬。

張書廷說明，00995A 的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯。所謂 M (Model)，指的是量化篩選，透過動能 (Momentum)、價值(Value)、波動(Volatility) 與獲利 (Profitability) 四大指標，全方位篩選出優質企業 。

V (Value) 則是股利成長。不同於僅看當下殖利率，00995A 更重視企業的「股利成長」能力，篩選獲利佳且願意回饋股東的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與 ROE(股東權益報酬率) 表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P (Pro)為專業主動，由經理人依據產業趨勢 (如 AI 供應鏈) 及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。統計顯示，填息快的個股平均漲幅優於填息慢的個股，透過主動配置，更有機會精準掌握除權息行情的超額報酬。