鉅亨網新聞中心 2025-12-26 13:46

摩根大通 (J.P. Morgan) 年末針對 2026 年中國經濟展望發表報告，總體持審慎樂觀態度，但強調結構性挑戰依然存在，經濟增長的動力來源極度不平衡。

摩根大通2026中國經濟展望：總體審慎樂觀 出口與AI難掩內需疲軟(圖:shutterstock)

2026 年中國經濟增長與結構失衡

摩根大通預計，中國 2026 年實際 GDP 增速將放緩至 4.3%(區間介於 4.1% 至 4.6%)，主要原因是 2025 年出口基數較高。當前中國經濟的增長動力極度不平衡，表現為在房地產市場持續低迷的情況下，消費疲軟、投資萎縮，而出口則呈現歷史性繁榮，這些趨勢預計將持續。

在政策方面，預計立場將保持適度支援性。財政政策可能繼續維持擴張性，將預算赤字維持在 GDP 的 4% 左右，並透過政策性銀行和地方政府債券額度提供額外支持。中國人民銀行預計將繼續採取微調策略，以平衡增長、通膨目標與銀行業盈利能力。摩根大通認為不會出現大幅降息，央行更可能依賴流動性操作和存款準備金率 (RRR) 調整。

疲軟的內需與「反內卷」挑戰

2025 年中國居民家庭消費表現疲軟，主因是勞動力市場和居民收入增速放緩。持續的房地產市場低迷也加劇了居民對自身資產負債表的謹慎態度。提振內需被列為 2026 年的首要任務，但刺激消費並非主要途徑。2025 年的消費刺激政策 (如部分耐用品以舊換新補貼) 將在 2026 年繼續，但可能面臨「最佳化」(即規模縮減)，因為此類補貼效果不佳。

在國內需求疲軟的同時，工業擴張仍在持續，產能過剩現象已從傳統重工業蔓延至新興的高端產業。中國經濟術語中的「內卷」描述了這種過度且零和的競爭，它導致了利潤率下降和生產率提升有限。為應對此挑戰，中國於 2025 年 7 月宣布了一系列「反內卷」措施。摩根大通認為這些舉措是正確的方向，但解決結構性供需失衡可能需要數年時間，對實體經濟的實質性影響也需要更長時間才能顯現。

出口韌性與貿易摩擦加劇

儘管全球保護主義政策抬頭，中國出口依然保持強勁增長。預計到 2025 年，實際出口額將增長 8%。中國出口主導地位得益於其強大的成本優勢、龐大的 STEM 人才儲備，以及政府對高增長領域 (如電動汽車、電池和機器人) 的大力推動。中國一體化的供應鏈使其在全球增長最快的出口領域獲得巨大收益。

然而，中國出口競爭力的增強導致全球貿易摩擦加劇。歐盟、土耳其、巴西和墨西哥等新興經濟體已採取反傾銷和反補貼措施，例如越南和韓國對中國鋼鐵徵收反傾銷稅，印度提高對中國化工產品和工業產品的特別關稅。這些事態發展是摩根大通預計 2026 年中國出口增速將放緩的主要原因，這將制約疫情以來中國最大的經濟增長動力。

人民幣與人工智慧前景

儘管出口表現優異，年初至今貿易順差超過 1 兆美元，但人民幣按貿易加權計算仍貶值。摩根大通認為人民幣大幅升值的門檻很高。中期來看，人民幣兌美元預計將保持穩定區間波動。政策轉向有利於人民幣升值可能會對出口競爭力和根深蒂固的通縮壓力產生影響。