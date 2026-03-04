鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 07:17

美國參議院週三 (3 日) 否決一項限制總統川普對伊朗進一步動武的決議案。儘管民主黨議員幾乎全面支持，但在共和黨多數反對下，該案最終以 47 票對 53 票未能過關。

「戰爭權力決議案」由維吉尼亞州民主黨參議員凱恩 (Tim Kaine) 提出，主張限制總統在未經國會授權下對伊朗採取軍事行動。民主黨認為，川普不能單方面對伊朗發動戰爭，國會應依憲法行使對軍事行動的監督權。

‌



這項決議案最終以 47 票對 53 票未能過關，投票結果顯示，肯塔基州共和黨參議員保羅 (Rand Paul) 是唯一支持該決議的共和黨員，而賓夕法尼亞州民主黨參議員費特曼 (John Fetterman) 則是唯一投下反對票的民主黨議員。

此次表決前，川普政府高層已連續數日向國會進行機密簡報，說明美國對伊朗軍事行動的情況。不過簡報內容仍讓不少兩黨議員對這場行動將持續多久產生疑問。

共和黨領袖普遍力挺川普對伊朗採取軍事行動，認為美國國家安全面臨迫在眉睫的威脅，因此先發制人的打擊具有正當性。

民主黨原本希望部分共和黨溫和派能倒戈支持決議，但包括印第安納州參議員楊恩 (Todd Young)、緬因州參議員柯林斯 (Susan Collins) 以及阿拉斯加州參議員穆考斯基 (Lisa Murkowski) 最終仍與黨團立場一致，投下反對票。

民主黨表示，未來仍將尋求其他方式迫使共和黨公開表態，包括推動參議院就「使用軍事力量授權」(AUMF) 進行正式表決，以釐清國會是否支持對伊朗開戰。

儘管決議案未能在參議院推進，但國會對相關軍事行動的辯論仍未結束。美國憲法規定，只有國會擁有正式宣戰權。