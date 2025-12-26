鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-26 17:00

2025 年對於美國威士忌和其他烈酒製造商而言，是極為艱困的一年。由於美國消費者基於健康和經濟考量而減少酒精攝取，加上貿易爭端及關稅拖累出口，業者面臨多重挑戰。

消費量探低+貿易戰衝擊 美國酒廠破產潮湧現(圖:shutterstock)

破產浪潮席捲業界，不僅餐飲和零售業受到衝擊，多家美國蒸餾酒廠也相繼申請破產。最近的案例是俄亥俄州特洛伊市的 A.M. Scott Distillery，該公司於 12 月 22 日依據《美國破產法》第 11 章提出申請。

今年稍早破產的業者還包括肯塔基州的 Luca Mariano Distillery(8 月)、德州的 Devils River Distillery 和加州的 JJ Pfister Distilling Co.(皆為 5 月)、奧勒岡州的 House Spirits Distillery(4 月)，以及波士頓 Harbor Distillery 和科羅拉多州的 Lee Spirits Co.(皆為 3 月)。

酒精消費量下降是導致破產潮的部分原因。根據蓋洛普 8 月份的民意調查，表示飲酒的美國成年人比例降至歷史新低 54%，低於 2024 年的 58% 和 2023 年的 62%。

而在飲酒者中，過去 7 天平均飲酒量為 2.8 杯，創下蓋洛普自 1996 年以來記錄的最低數字。消費者減少飲酒主要受到健康和預算考量的影響。

除了國內市場萎縮，出口則因貿易戰而受阻。美國蒸餾酒協會 (DISCUS) 報告指出，包括關稅在內的貿易緊張局勢，導致 2025 年第二季烈酒出口量年率下降 9%。其中，出口至歐盟、英國和日本的量有所下滑，而對加拿大的出口跌幅最大，驟降 85% 至 1000 萬美元以下。

多數加拿大省份曾禁止美國烈酒上架，以回應美國對其實施的關稅。加拿大商人 Kevin O’Leary 將美加貿易糾紛形容為「自我造成的混亂」。受此影響，主要品牌如 Jim Beam 宣布將於 2026 年 1 月起，無限期暫停其在肯塔基州主要釀酒廠的營運。

啤酒製造商也未能倖免。今年倒閉的知名業者包括奧勒岡州的 Rogue Ales & Spirits(11 月申請破產) 以及連鎖企業 Iron Hill Brewery & Restaurant(10 月申請破產)。釀酒商協會追蹤數據顯示，截至目前，今年新開的釀酒廠有 268 家，但關閉的則多達 434 家，這將是釀酒廠關閉數量連續第二年超過開業數量。

整體市場表現疲弱，數據顯示 2025 年上半年，美國啤酒銷售額下降 3.1%，葡萄酒下降 5.9%，烈酒下降 2.8%。