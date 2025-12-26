用更少的人做更多的事？「無就業繁榮」可能成為美國經濟2026年主流
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
當前的美國經濟形勢顯示，罕見的「無就業繁榮」(jobless boom) 可能成為 2026 年的總經現象。
通常情況下，強勁的經濟增長，如本周的 GDP 報告所示，應當對應著強勁的招聘和個人收入增加，進而支撐消費。然而，今年的趨勢卻是相反的：消費正在推動經濟，但就業市場卻陷入了「大停滯」(Great Freeze)。
KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 指出，經濟增長和勞動力市場的結果已經脫鉤。儘管資金在經濟中健康流動，但卻未用於創造新的工作機會。
根據數據顯示，第三季度的 GDP 飆升至 4.3%，這是自 2023 年第三季度以來最大的增長，甚至促使川普總統稱「川普經濟黃金時代正全面推進」。然而，與此同時，就業總增長卻保持緩慢，失業率達到了 4.6%，創下 2021 年以來的最高紀錄。
白領裁員與「用更少人做更多事」
此波經濟增長的主要動力來自兩個方面：持續強勁的消費者支出，以及對人工智慧 (AI) 的大量投資。
大型企業，包括那些已削減白領職位的公司，是主要的 AI 投資者，它們的利潤飆升，「用更少的人做更多的事」成為了今年的主旋律。
Swonk 指出，企業正利用更少的員工完成更多工作。許多公司在招聘熱潮期間人員配置過度，現正透過自然減員或裁員來調整人員規模。此外，部分企業也正藉由裁員和凍結招聘來抵消關稅帶來的利潤壓力。
儘管整體裁員率仍相對較低，但企業界和大型科技公司是例外，如亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Google(GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等都宣布了大規模裁員。
消費強勁但信心低落
儘管面臨關稅不確定性和仍高於聯準會 2% 目標的頑固通膨，但消費支出依然堅挺。然而，這並非由收入增長所驅動，因為上季度消費者收入並未增長。
消費增長中有很大一部分集中在醫療保健和醫療服務上，因醫院和護理服務成本攀升。這顯示，儘管富裕家庭支出強勁，但此輪消費增長主要由必需品推動，且不一定代表消費者信心。事實上，消費者信心處於歷史最低點之一。
求職市場的艱難實境
艱難的就業市場讓許多美國人感到擔憂。白領求職者表示，找到新工作「難如登天」。許多求職者對疑似的年齡歧視、繁瑣的招聘流程、數百人競爭單一職位，以及懷疑 AI 在篩選申請中的作用感到沮喪。有人申請了數千個職位卻沒有面試，而有些人則花了 1 年多才得到一份錄用通知，且薪酬往往低於前一份工作。
據《Business Insider》報導，如果大型科技公司對 AI 的大量投入開始產生回報 (ROI)，無就業繁榮的現象可能會進一步加劇。企業希望利用 AI 提高生產力，而非增加招聘。
美國現有的工作崗位數量本就少於疫情前，而一些公司已引用「需要在 AI 驅動的未來中保持高效」，做為裁員的理由，這凸顯了許多美國人對工作前景的深切憂慮。
