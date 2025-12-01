鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 04:30

京東 (JD-US) (09618-HK) 發布 2025 年終獎公告，京東全集團 92% 員工拿滿甚至拿到超額年終獎，年終獎總投入增幅超過 70%，預估將寫下行業今年最大漲幅。

據《界面新聞》周四（25 日）報導，京東去年 9 月發布 20 薪升級計畫，宣布自 2024 年 10 月 1 日起京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現 20 薪，其他部門也將隨後陸續啟動加薪。

‌



根據該加薪計畫，今年京東年終獎繼續大幅上漲，已升級部門今年實現 19 薪，同時更有業務單元提前實現 20 薪。此外，一線員工年終獎仍將在年前發放。

透露出來的公告顯示：今年升級為 19 薪的部門內，年度績效 A + 的員工將獲得 10 倍月薪年終獎，即全年 22 薪；年度績效 A 的員工將獲得 9 倍月薪年終獎，即全年 21 薪；年度績效 B + 的員工將獲得 7 倍月薪年終獎，即全年 19 薪。

今年提前實現 20 薪的部門內，年度績效 B + 的員工即可拿滿 8 倍月薪年終獎，即全年 20 薪，年度績效 A + 將直接獲得 12 倍年終獎，全年 24 薪。京東採銷今年將實現平均 25 薪，上不封頂。

近年來京東不斷加大對員工薪酬、福利的投入。薪酬方面，過去一年多的時間裡，連續 7 次多範圍提高員工薪酬激勵。

員工福利方面，京東今年入局外賣業務，自 2025 年 3 月 1 日起，逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，並為兼職騎手提供意外險和健康醫療險。

截至 2025 年 8 月，京東外賣全職騎手已突破 15 萬人，公司為其全部繳納五險一金，每人每月平均繳納約人民幣 2,000 元。‌在快遞業務方面，京東長期為快遞小哥繳納五險一金。

12 月 12 日，據「京東黑板報」消息，隨著最新一批京東全職騎手入住位於北京通州區的「京東小哥之家」，京東已面向一線員工提供 2.8 萬套房子。