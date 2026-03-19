鉅亨網編譯段智恆 2026-03-19 21:00

杭州金融科技公司螞蟻集團是中國最大數位支付平台支付寶 (Alipay) 的營運商。阿里巴巴持有螞蟻約三分之一股份。阿里巴巴在最新財報中披露，螞蟻集團為其貢獻獲利約人民幣 3.93 億元。依此推算，截至去年 9 月底的三個月，螞蟻集團淨利約人民幣 12 億元。

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螞蟻集團獲利大幅下滑，主要因公司正大幅增加對 AI 與數位醫療領域的投資。自中國對金融科技產業展開監管整頓後，螞蟻集團正積極尋找新的成長動能，AI 與醫療科技被視為未來重要發展方向。

公司近年已投入數億美元布局數位醫療服務，並推出多項 AI 相關產品，包括研發可提供醫療諮詢的機器人。螞蟻集團也持續擴展醫療服務應用程式「AQ」，截至去年 9 月已有約 1.4 億名用戶。

在海外市場方面，螞蟻集團的新加坡國際業務部門持續擴張。該部門 2024 年營收約 30 億美元，市場預期未來可能推動該單位進行首次公開募股 (IPO)。

此外，螞蟻集團在金融服務版圖也持續擴張。公司已取得中國監管機構批准，完成收購香港券商耀才證券金融集團 (Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.)，為這項接近一年時間的交易掃清監管障礙。

螞蟻集團近年積極拓展多元業務，包括推出首款人形機器人，除能提供基本醫療諮詢外，也可執行簡單家務工作。