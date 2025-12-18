鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-18 22:50

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (18 日) 公布數據，上周初領失業金人數下降 1.3 萬人至 22.4 萬人，扭轉前一周激增態勢，凸顯感恩節假期前後數據調整的挑戰。

美國上周初領失業金人數在前周激增後有所回落。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 12 月 13 日當周，經季節調整後初領失業金人數為 22.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較前周修正後的 23.7 萬人減少 1.3 萬人。4 周移動平均值為 21.75 萬人，較前周修正平均增加 500 人。

截至 12 月 6 日當周，經季節調整後續領失業金人數為 189.7 萬人，低於市場預期的 193 萬人，但較前周修正後的 183 萬人增加 6.7 萬人。4 周移動平均值為 190.2 萬人，較前周修正平均減少 1.4 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

勞動市場維持穩定

雖然近幾周初領失業金數據來回震盪，但經濟學家表示，勞動市場基調並未改變太多，雇主不願增加更多員工，但也未大規模裁員。

而續領失業金人數攀升顯示，疲弱的招聘導致部分失業者陷入長期失業。

川普關稅衝擊企業信心

經濟學家表示，美國總統川普的全面關稅政策對企業造成意外衝擊，企業因此減少增聘人力。

里奇蒙聯準銀行和亞特蘭大聯準銀行與杜克大學富卡商學院周三公布的調查顯示，548 位企業財務長持續將關稅列為首要擔憂。受訪企業規模從 1 人到超過 1,000 名員工不等。

11 月失業率升至 4.6%

本周稍早公布的就業報告顯示，11 月失業率升至 4.6%，為 2021 年 9 月以來最高。報告也顯示招聘疲弱，失業者找新工作持續面臨挑戰。

不過失業率數據受到技術因素扭曲，與長達 43 天的政府關門有關。這場史上最長關門導致勞工統計局 (BLS) 無法公布 10 月失業率。

BLS 周二公布，11 月非農就業增加 6.4 萬人。12 月就業報告將於 1 月如期公布，而本次初領失業金數據涵蓋政府調查企業以計算 12 月非農就業的期間。