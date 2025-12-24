鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 19:10

策略師認為，進入新的一年，年初債市可能出現波動，但在沒有發生經濟衝擊或重大地緣政治事件的情況下，殖利率大致將維持在 2025 年以來的區間內。

指標性的 10 年期美國公債殖利率周一 (22 日) 報 4.16%。2025 年到目前為止的高點是 1 月的 4.8%，低點則為 10 月的 3.95%。

‌



Pimco 預期，2026 年的 10 年期美債殖利率將落在 3.75-4.75% 的區間。這項利率之所以關鍵，原因是影響了包括房貸在內的放款利率，也同樣是股市投資人密切關注的指標。

Pimco 執行副總裁暨投資組合經理 Tony Crescenzi 說：「這很可能是一個前後兩段式的故事，和多數經濟展望一樣。」他指出，年初勞動力市場可能顯得疲弱，「但接著會有一連串因素開始推動經濟回溫。」

其中一項支撐來自稅制調整。Crescenzi 說，7 月通過的「大而美」減稅法案，可能讓納稅人在年初額外收到高達 2000 億美元的退稅。

無聊是好事

回顧整個 2025 年，債市曾歷經數次緊張時刻，政策不確定性是主要原因，但隨著市場邁入 1 月，氛圍已趨於平靜。

摩根士丹利投資管理投資組合解決方案團隊投資長 Jim Caron 表示：「對債券來說，無聊其實是件好事…… 我願意接受這樣的狀態。」

市場先前關注的是新任聯準會 (Fed) 主席的提名，以及是否會損及 Fed 的獨立性。美國總統川普多次批評 Fed 主席鮑爾未能更快降息，預料將於 1 月宣布接班人選。鮑爾的主席任期將於 5 月屆滿。

Pimco 的 Crescenzi 指出，若出現干預 Fed 的情況，債市可能會有負面反應，但目前尚未出現明顯憂慮。他說：「我們不會完全忽視這個議題，但 Fed 獨立性受到保障的機率仍相當高。」

最高法院兩樁裁決

更大的變數可能來自最高法院審理結果，案件攸關川普試圖解除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 職務。川普指控她涉及房貸詐欺，但庫克否認相關指控。最高法院將於 1 月 21 日進行辯論。

這起訴訟的爭議點在於總統是否必須「有正當理由」才能解任 Fed 理事。Caron 表示，若裁決等同於「總統可以為所欲為」，市場勢必出現負面反應。

最高法院針對關稅的裁決也可能影響債市。策略師普遍預期，法院將否決川普動用緊急權力對貿易夥伴加徵關稅，但白宮已經表明，仍可透過其他法源恢復關稅措施。

川普今年 4 月宣布「解放日」關稅時，金融市場一度劇烈震盪。當時債券殖利率並未展現股市下跌時常見的避險走勢，反而上升，顯示投資人並未湧入債市避險。不過，市場後來也逐步回穩。

目前市場對關稅對通膨與經濟的衝擊，已不像春季時那樣緊張。關稅確實推升部分通膨，但幅度未如部分經濟學家原先擔憂。11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，低於市場預期，但仍有策略師認為，2026 年通膨可能維持在約 3% 的水準。

2025 年債市也曾擔心美國偏高的債務水準——└目前已接近 GDP 的 100%。這項疑慮並未消失，但暫時被市場消化。

Natixis 企業與投資銀行美國利率策略主管 John Briggs 表示：「在降息循環中、且殖利率仍有下行空間時，這個問題通常不會成為焦點。」不過，他認為，這種情況可能在年底前出現變化。

Briggs 預期，Fed 還會再降息三次、每次 1 碼，之後按兵不動。「我們的看法是，Fed 將一路寬鬆到 4 月，接著進入穩定期，而通膨則會呈現黏著性。頑強的通膨代表降息空間將消失，市場可能重新評估長天期債券的合理殖利率水準。」