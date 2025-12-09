鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 04:00

美國銀行 (BAC-US) 首席投資策略師 Michael Hartnett 在最新研究報告《The Flow Show》中拋出重磅預言：2026 年最佳投資主題是做多大宗商品，石油與能源族群將成為逆向投資的核心標的。

美債市場告別十年輝煌！美國銀行：做多大宗商品是2026年最佳「火熱交易」（圖：Shutterstock）

Hartnett 判斷基礎在於全球經濟典範從「貨幣寬鬆 + 財政緊縮」到「財政擴張 + 去全球化」的歷史性切換，而債市則因歷史鐵律面臨殖利率飆升風險。

‌



Hartnett 表示，當前政策組合與金融危機後截然不同，疫情時代財政過度寬鬆加上全球化終結，催生政治民粹主義與通膨成長，大宗商品正取代債券成為新寵。

數據顯示，自然資源、金屬及拉美股市已全面突破技術阻力位置。今年以來，拉丁美洲股指暴漲 56% 成為先行指標。

Hartnett 說，「川普政府的『火熱』經濟政策與俄烏和解後的油價反彈，將推動所有大宗商品價格複製黃金走勢」，並指長期遭市場冷遇的石油與能源族群，是 2026 年最值得佈局的逆向交易標的，邏輯在於美國財政刺激以推升需求、地緣衝突和改善供應預期、美元的反向交易價格提振。

債市則跟大宗商品市場的火熱尖銳對立，正被歷史規律陰影籠罩。

Hartnett 引用 1970 年以來七次聯準會主席提名舉例說道：「無論主席是誰，提名公佈後三個月內美債殖利率必漲，2 年期殖利率平均飆升 65 基點，10 年期平均跳升 49 基點。典型案例是 1969 年尼克森提名伯恩斯後，10 年期殖利率三個月內暴漲 100 基點，道瓊同期暴跌 11%。基於此，美銀已制定戰術撤退計畫，在 2025 年 5 月 15 日的新任聯準會主席就職日前，清空長債多頭部位。深層動因在於日本與中國兩大全球殖利率窪地正結束負利率時代，澳洲更可能成為 2026 年首個升息的主要央行。」

Hartnett 還警告說：「債券厭惡『火熱』經濟政策，市場正在對這場交易實施監督。」

在債市承壓與大宗商品走多頭的夾縫中，股市呈現複雜分化。Hartnett 發現流動性高峰對應信用利差谷底，AI 資本支出激增正引發監管警覺，超大規模雲端服務商資本開支佔現金比例將從 2024 年的 50%(2400 億美元) 飆升至 2026 年的 80%(5400 億美元)。

對此美銀給予三大因應策略：「押注 AI 技術採用者而非支出者，規避資本開支泡沫；重壓中型股，其估值相較科技七巨頭更具吸引力 (後兩者市值可抵消掉小型股 600 指數)；佈局「主要」週期族群 (建商、零售、運輸、REITs)，受益於川普政府推動的經濟循環類股。