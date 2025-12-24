鉅亨網編輯林羿君 2025-12-24 17:10

隨著 2025 年即將步入尾聲，回顧今年全球金融市場中最出人意料的資產表現，30 年期美國公債無疑是最「神奇」的存在之一。這項資產既沒有像 AI 概念股那樣暴漲，也未複製黃金一年飆升近 70% 的走勢。其非凡之處在於，在劇烈動盪的一年中，年末價格居然幾乎與年初持平。

原以為會崩盤卻不動如山：30年期美債成今年最神奇資產。（圖:shutterstock)

正是這種「沒出事」的韌性，在今年格外罕見。回顧年初市場的主流預期，長天期美債理應承受巨大壓力。若在今年 1 月被告知，黃金將衝破每盎司 4,400 美元、華爾街迎來 25 年來最猛烈的科技牛市、金融條件達到三年來最寬鬆水準，多數投資人幾乎可以直覺推演出一個結論：長期公債殖利率勢必大幅走高、價格重挫。

然而現實卻是，30 年期公債殖利率一年後依舊維持在 4.8% 左右，與年初水準基本持平，表現甚至比德國和日本等國際同類長期債券更為穩健，後者同期殖利率均累計上漲超過 100 個基點。儘管聯準會年內累計降息 75 個基點，本應壓低債券殖利率，但持續的高通膨限制了超長期公債殖利率的下行空間。

支撐這種韌性的核心，在於結構性買盤。對退休基金、保險公司與共同基金而言，接近 5% 的長期無風險收益，對於資產負債期限匹配仍具高度吸引力。這類「真金白銀」需求，確保美國財政部今年 12 次、總額 2,760 億美元的 30 年期美債拍賣均順利完成，平均投標倍數 2.37，幾乎與過去四年的長期均值持平。

拍賣結構也顯示市場並非毫無警惕。多數標售收益率仍需高於預售市場水準，反映投資人要求期限溢價作為風險補償；而外國投資人於下半年重新加碼，11 月占比突破 15%，創下去年初以來新高。