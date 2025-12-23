這項債市波動指標正對美股釋出「警報解除」訊號

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-23 06:44

據《MarketWatch》周一 (22 日) 報導，11 月對美國股市來說並不算特別亮眼，儘管標普 500 指數勉強收出小幅漲幅。進入 12 月後，整體表現目前看來也僅略為改善。

一項備受關注的債市波動指標正對美股釋出偏多訊號(圖：Shutterstock)

隨著新的一年即將到來，任何想找理由繼續持有股票的投資人，或許可以關注一個來自債市的偏多訊號。根據 SentimenTrader 分析，這項指標對美股後市釋出正面訊息。

SentimenTrader 團隊指出，ICE BofAML MOVE 指數在上周稍晚跌破 60.1，可能預示未來最長一年內股市仍有上漲空間。過去出現類似的低檔水準時——代表投資人對債市拋售的擔憂不高——往往在之後引領一段不錯的股市報酬。

在某些情況下，債市能為股市走向提供有幫助的線索。多數時候，股票投資人會從固定收益市場尋找方向。一旦債市出現動盪，股市通常也難以倖免。

反過來說，有時也成立：當債市相對平靜時，意味著股市前方可能一帆風順。

MOVE 指數的設計理念，與 Cboe 波動率指數 (VIX) 對股票市場的功能相似。就像 VIX 一樣，MOVE 透過觀察選擇權市場活動，來衡量債券交易員對未來一個月左右市場拋售風險的擔憂程度。