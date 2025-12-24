鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 21:24

據《CNBC》周三 (24 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在招募企業發展主管，負責建立「AI 代理商務」等領域的策略夥伴關係。麥肯錫估計，AI 代理商務到 2030 年可在美國創造 1 兆美元零售營收，但也可能威脅亞馬遜利潤。

亞馬遜執行長賈西已經看到 AI 正在大幅改變電子商務。今年 6 月，他告訴員工，AI 代理將開始進入日常生活的各個面向，從購物、旅遊到日常雜事。

4 個月後，賈西在財報會議上說，亞馬遜打算與第三方代理合作，已經和一些業者談過，但他沒有透露是哪些公司。

現在，亞馬遜正在徵人，根據最近的職缺公告，要找一位企業發展主管來建立策略夥伴關係，範圍包括「AI 代理商務」(agentic commerce)。

ChatGPT 等競爭者來勢洶洶

AI 公司推出的第一批購物代理大約在一年前出現。顧問公司麥肯錫估計，AI 代理商務到 2030 年可能在美國創造 1 兆美元零售營收。

這個趨勢對亞馬遜的利潤和客戶關係構成威脅。舉例來說，當消費者用 ChatGPT 購物時，OpenAI 會從每筆交易抽取「小額費用」。

市場研究機構 Forrester 零售分析師 Sucharita Kodali 受訪時表示：「透過 ChatGPT 上的代理，零售商等於把自家網站的交易讓出去，還要為同樣的交易付費給別人。」

零售商採亦敵亦友策略

Shopify 執行長 Tobi Lutke 周二在 X 平台發文說，他的公司正在「建立各層基礎設施，推動購物創意的新爆發」。