鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 13:30

美國證管會 (SEC) 周二 (23 日) 公布的監管文件顯示，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克斥資近 300 萬美元買進 Nike(NKE-US)股票，時機正逢 Nike 推動重要轉型、股價跌到十年低點之際，由於庫克長期擔任 Nike 的董事，此舉頗有力挺意味。

Nike股價跌到十年低點 庫克砸300萬美元買股力挺 (圖:Shutterstock)

文件顯示，庫克周一以加權平均價格 58.97 美元購入 5 萬股 B 類普通股，總價值約為 295 萬美元。交易完成後，庫克直接持有 10 萬 5480 股股票。

‌



庫克的長期董事角色

庫克自 2005 年加入 Nike 董事會，是最資深的董事成員，擔任首席獨立董事及董事會薪酬委員會主席。根據彭博的報導，他這 20 年來參與 Nike 多項重大策略決策，包括領導層交接、科技合作以及中國市場的挑戰。

Nike 與蘋果也保持長期商業合作，包括聯名 Apple Watch 及健身整合，凸顯庫克對品牌營運的熟悉度。

在先前 Nike 領導層換血期間，庫克曾參與董事會決策，最終前執行長唐納荷 (John Donahoe) 下台，資深主管希爾 (Elliott Hill) 復出接任，帶領公司展開為期多年的轉型。

Nike 上周公布財報後，股價單日暴跌超過 10%。Hill 在上周的財報電話會議上表示，Nike 的復甦仍在「中間階段」，各區域進展不一：北美市場已開始穩定，但中國市場需求疲軟、競爭激烈仍是壓力點。

Nike 周三收盤小漲 0.21% 至每股 57.34 美元，庫克買股的消息曝光後，盤後股價上漲 1.76%。

Nike 股價今年下跌約 25%，目前比 10 年前的價位低，反映整頓期的劇烈波動。

財報優但展望謹慎

根據 Nike 上周公布的財報，會計年度第 2 季營收超出華爾街預期，但展望保守，按固定匯率計算的營收預估出現個位數降幅，同時，美國關稅上升持續帶來壓力。

Nike 預估，關稅導致年度產品成本增加了 15 億美元，並對毛利率造成影響。

投資人與社群反應

在 Stocktwits 平台上，零售投資者對 Nike 表現「極度看多」，討論聲量「極高」。