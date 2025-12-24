軍工股成黑馬！公用事業、消費類股等傳統「避風港」失色 2025年最大贏家是「它」
今年全球投資市場呈現顯著分化格局，貴金屬成為唯一亮眼的避險資產，而傳統「安全港」集體失靈。在動盪的地緣政治環境、AI 泡沫隱憂與寬鬆貨幣政策推動下，黃金、白銀今年來分別上漲超過 25% 和 18%，成為投資人對抗不確定性的首選。
全球經濟復甦與 AI 熱潮主導市場情緒，卻未能惠及多數傳統避險資產。大宗商品綜合指數因原油供應過剩暴跌，布蘭特期油價格 (BRENT) 年減 20%，較市場預期高峰腰斬。即便中東局勢多次緊張，油價仍受制於全球需求疲軟與頁岩油增產壓力。
國防類股意外成為資金避風港。美國航空航太與國防股全年上漲 36%，歐洲同類股票漲幅達 55%，德國宣布追加千億歐元軍費開支，更推動萊茵金屬等軍工股價飆漲。
相較之下，公用事業、必需消費品等傳統防禦族群表現低迷，必需消費品指數漲幅僅 2%，在標普 500 分類指數中墊底。
債券市場遭遇罕見滑鐵盧。彭博全球綜合債券指數總報酬率不足 7%，遠低於同期 MSCI 全球股票指數 15% 的漲幅。各國央行維持高利率政策導致債券價格承壓，美國 10 年期公債殖利率一度突破 5%，創 2007 年以來新高。就連被視為「數位黃金」的比特幣也在年末轉跌，全年下跌約 3%。
避險貨幣體系也面臨重構。日元今年上半年短暫走強後，受日本央行 (BOJ) 升息與財政刺激爭議衝擊，全年實際有效匯率下跌 4%；美元在多次地緣危機中表現疲軟，美元指數最大跌幅達 12%，唯有瑞士法郎憑藉央行干預守住陣地，與貴金屬共同躋身年度表現最佳資產行列。
股市結構性行情凸顯科技主導地位。標普 500 指數上漲 15%，其中成長股以 20% 漲幅碾壓價值股的 8%，輝達、微軟等 AI 龍頭貢獻主要漲幅。標普 500 指數的總報酬率也比其等權重指數高出 5 個百分點，反映資金向頭部集中趨勢。道瓊藍籌股整體跑輸大盤，金融股雖上漲 11%，仍遜於科技股。
波動率交易策略亦告失效。恐慌指數 VIX 全年下跌 2 點，美債波動率指數 MOVE 降至年初三分之一，顯示市場對極端風險的定價能力弱化。
瑞銀財富管理投資長說：「今年過度保守反而受損，投資人被迫在成長股與貴金屬間重新平衡配置。
隨著 2026 年臨近，市場面臨到要延續貴金屬與 AI 主題的雙軌策略，還是轉向估值窪地的雙重抉擇。分析師示警，若聯準會 (Fed) 推遲降息或地緣衝突升級，當前的市場邏輯可能面臨顛覆。
