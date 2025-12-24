鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 06:00

今年全球投資市場呈現顯著分化格局，貴金屬成為唯一亮眼的避險資產，而傳統「安全港」集體失靈。在動盪的地緣政治環境、AI 泡沫隱憂與寬鬆貨幣政策推動下，黃金、白銀今年來分別上漲超過 25% 和 18%，成為投資人對抗不確定性的首選。

軍工股成黑馬！公用事業、消費類股等傳統「避風港」失色 2025年最大贏家是「它」（圖：Shutterstock）

全球經濟復甦與 AI 熱潮主導市場情緒，卻未能惠及多數傳統避險資產。大宗商品綜合指數因原油供應過剩暴跌，布蘭特期油價格 (BRENT) 年減 20%，較市場預期高峰腰斬。即便中東局勢多次緊張，油價仍受制於全球需求疲軟與頁岩油增產壓力。

相較之下，公用事業、必需消費品等傳統防禦族群表現低迷，必需消費品指數漲幅僅 2%，在標普 500 分類指數中墊底。

債券市場遭遇罕見滑鐵盧。彭博全球綜合債券指數總報酬率不足 7%，遠低於同期 MSCI 全球股票指數 15% 的漲幅。各國央行維持高利率政策導致債券價格承壓，美國 10 年期公債殖利率一度突破 5%，創 2007 年以來新高。就連被視為「數位黃金」的比特幣也在年末轉跌，全年下跌約 3%。

避險貨幣體系也面臨重構。日元今年上半年短暫走強後，受日本央行 (BOJ) 升息與財政刺激爭議衝擊，全年實際有效匯率下跌 4%；美元在多次地緣危機中表現疲軟，美元指數最大跌幅達 12%，唯有瑞士法郎憑藉央行干預守住陣地，與貴金屬共同躋身年度表現最佳資產行列。

波動率交易策略亦告失效。恐慌指數 VIX 全年下跌 2 點，美債波動率指數 MOVE 降至年初三分之一，顯示市場對極端風險的定價能力弱化。

瑞銀財富管理投資長說：「今年過度保守反而受損，投資人被迫在成長股與貴金屬間重新平衡配置。」