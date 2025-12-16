美媒稱川普關稅政策現重大漏洞 逾半進口商品獲豁免 台灣僅23%被課

鉅亨網新聞中心 2025-12-16 20:01

美國總統川普祭出「對等關稅」政策，對全球實施高關稅。但據美媒根據《POLITICO》基於去年進口數據的分析，由於針對特定產品的豁免、與主要盟國達成的貿易協議，以及衝突的進口關稅規定，目前已有超過一半的美國進口商品，得以避免這些廣泛的緊急關稅。

美媒稱川普關稅政策現重大漏洞 逾半進口商品獲豁免(圖:shutterstock)

報導指出，目前每年約有 1.6 兆美元的進口商品需繳納關稅，但至少有 1.7 兆美元的商品被排除在外，這些商品或是免稅，或是受限於其他關稅規定。這些針對數千種商品的豁免，可能會削弱川普增加關稅收入，以資助國內議程的努力。

‌



台灣僅 23% 出口商品被課徵關稅

根據報導，在主要美國貿易夥伴中，台灣的出口商品被實際課徵緊急關稅的比例是最低的。台灣出口至美國的商品中，有 42% 因行政部門的貿易政策豁免，而逃脫了關稅。實際上受到緊急關稅衝擊的台灣出口商品，僅占總額的 23%。

細分來看，約有 42% 的商品是根據雙邊協議獲得豁免，而另外 35% 的商品則歸類於《1962 年美國貿易擴展法》第 232 條款之下。

相較之下，其他國家面臨更高的關稅衝擊，例如加拿大有 62% 的商品被課徵關稅，其次是越南 (57%)、印度 (54%)、中國 (52%)、墨西哥 (47%)、歐盟 (36%)、巴西 (33%)、英國 (32%)、南韓 (28%) 和日本 (26%)。

大規模豁免與貿易協議削弱政策效力

川普關稅豁免的範圍十分廣泛。但白宮 9 月豁免了數百種商品，其中包括關鍵礦物和工業材料，總計每年進口額近 2800 億美元。接著，政府 11 月又豁免了價值 2520 億美元、多為農產品的進口項目，例如牛肉、咖啡和香蕉，其中有些並非美國廣泛生產的商品。

前美國貿易代表助理 Ed Gresser 指出，政府大半年來一直宣稱關稅是將稅負轉嫁給外國人的方式。但當政府接著又表示取消咖啡和牛肉的關稅會導致價格下降時，這種說法就「很難持續主張」，他將此視為原則上的重大退卻。

除了最初的「對等」關稅 (即對多數國家實施的最低 10% 徵稅) 豁免外，美國近期與盟國達成的一系列貿易協議，也豁免了超過 3000 億美元的進口商品，這些盟國包括歐盟、英國、日本以及近期加入的馬來西亞、柬埔寨和巴西。

法律爭議與半導體前景

川普政府為實施高關稅辯護，聲稱這是為了重新平衡貿易逆差，並將美國製造業「空心化」視為一種「國家緊急狀態」。然而，關稅的合法性仍受到挑戰。美國國際貿易法院曾裁定川普使用緊急權力是不合法的，該裁決在 8 月獲得上訴法院的支持。目前，最高法院正在權衡川普是否越權實施關稅。

此外，行政部門正考慮利用《1962 年美國貿易擴展法》第 232 條，對製藥、半導體和若干其他產業實施進一步的關稅。