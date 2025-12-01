鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 03:00

《路透》報導，美國政府周三 (17 日) 確認，已正式啟動與瑞士及列支敦斯登達成的貿易協議架構中，與關稅相關的部分內容。美國貿易代表署 (USTR) 指出，相關關稅措施將依據去年 11 月達成的協議框架執行，並回溯適用至 11 月 14 日。

關稅真的來了！美國落實瑞士貿易協議(圖：REUTERS/TPG)

根據刊登於《聯邦公報》的公告，美國已修正關稅稅則，針對來自瑞士與列支敦斯登的進口商品，適用「最惠國待遇稅率」或 15% 的關稅水準，兩者擇高課徵。該措施同時涵蓋部分產品的關稅調整，包括特定農產品、無法在美國取得的天然資源、飛機與飛機零組件，以及學名藥、其原料與相關化學前驅物。

美方表示，這些關稅調整是基於雙方預期能在今年 3 月 31 日前完成正式貿易協議的前提下實施。若屆時協議未能定案，美國將重新檢視並考慮是否調整目前的關稅安排。

美國與瑞士政府於上月公布該項貿易協議架構時指出，美方同意將部分瑞士進口產品的關稅，自原先高達 39% 的水準，大幅下調至 15%。作為交換，瑞士企業承諾在 2028 年底前，對美國投資總額達 2,000 億美元。