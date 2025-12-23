鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 08:10

Wedbush 預期，在人工智慧 (AI) 帶動下，微軟 (MSFT-US) 將迎來一波顯著的成長加速，並認為市場在邁向 2026 年之際，明顯低估了這項機會的規模。

企業級AI領跑者 Wedbush看好微軟將迎「爆發性2026年」 (圖:Shutterstock)

Wedbush 分析師 Dan Ives 周一 (22 日) 在給客戶的報告中表示，該機構認為「市場低估了 Azure 的成長故事」，以及「2026 年之前將在微軟發生、由 AI 驅動的結構性轉變」，並將微軟列為其最看好的大型科技股之一。

Wedbush 維持微軟「優於大盤」(Outperform) 的投資建議評，等與 625 美元目標價，視微軟是 AI 主題研究中的「核心贏家」。

Ives 指出，投資人對微軟 AI 成長動能的質疑，反而替股價留下驚喜空間，使微軟處於「企業級策略性 AI 部署的甜蜜點」。

Wedbush 認為，微軟股價「仍尚未完全反映」即將到來的新一波雲端與 AI 成長動能。

Wedbush 引述合作夥伴調查指出，Copilot 與 Azure 的部署動能「持續轉強」，並估計這股趨勢「可望在 2026 會計年度前，為微軟營收軌跡額外貢獻約 250 億美元」。

Ives 寫道：「我們的核心論點依舊是，雲端與 AI 變現未來將在微軟占有愈來愈大的比重，並在未來數年推升成長與毛利率。」

Wedbush 同時指出，儘管面臨亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google(GOOGL-US)競爭，微軟仍被視為「企業級超大規模 AI 領域的明確領跑者」。

Wedbush 補充，未來三年內，微軟超過 70% 的既有客戶基礎，最終都將導入相關 AI 功能，這將從根本上改變公司的成長前景。

Ives 強調：「我們相信微軟在 2026 年將迎來爆發性的一年，在目前價位下，微軟的股票具備相當吸引力，因為微軟將在 AI 革命下一階段的建設中扮演關鍵基礎角色。」