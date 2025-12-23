2026年AI賽道必選：從「政府工具箱」到企業AI引擎 Palantir三大成長動力

鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 08:20

Palantir Technologies (PLTR-US) 今年以來股價已上漲逾 155%，表現亮眼，但其高估值仍讓市場意見分歧。即便對習慣高本益比科技股的投資人而言，Palantir 的股價水準仍屬昂貴。然而，根據《MarketBeat》專題報導，股市分析作家 Chris Markoch 指出，若僅以估值作為判斷依據，可能忽略該公司在人工智慧（AI）基礎架構領域中正逐步成形的長期定位。

（圖：REUTERS/TPG）

Markoch 分析指出，Palantir 正快速轉型為公私部門在 AI 商業化過程中不可或缺的核心平台。該公司協助客戶將 AI 投資轉化為可量化的營運成果，使其成長故事仍處於早期階段。儘管股價自低於 20 美元水準出現拋物線式上漲後，成長動能正邁入較成熟階段，但市場普遍認為，成長並未結束，部分分析師甚至認為，未來三至五年內出現 500 美元目標價並非不可能，而是具備合理機率。

‌



Palantir 盈利能力的擴張，與其人工智慧平台 AIP（Artificial Intelligence Platform）的快速採用密切相關。該公司不僅已實現獲利，且展現出盈餘年增的能力。AIP 讓企業能從既有數據中提取無法透過其他平台獲得的關鍵洞察，並直接轉化為營運決策。隨著市場關注企業何時、以及如何將龐大的 AI 資本支出變現，Palantir 正以 AIP 回答這兩個問題，而且答案是「現在」。

Markoch 分析，企業之所以將 Palantir 視為優先合作對象，在於其平台不僅能協助降低成本，更能產出具體、可執行的洞察，這使 Palantir 在 AI 軟體層面的「基礎建設」角色愈發關鍵。相較於市場高度聚焦的硬體供應鏈，Palantir 被視為提供 AI 軟體「工具與鏟子」的公司之一。

在營收結構方面，Palantir 對政府合約的依賴正逐步降低。公司最新一季財報顯示，美國商業營收年增超過 121%，並較前一季成長逾 29%。儘管商業與政府營收尚未達到各占一半，但差距正持續縮小，且最具爆發力的成長動能明顯來自商業客戶。

同時，商業成長並未侵蝕政府業務。Palantir 上季政府營收仍年增 55%，顯示雙引擎並行的結構。政府合約的關鍵價值在於其對年經常性收入（ARR）的長期支撐。Palantir 的 Gotham 與 Foundry 平台深度嵌入國防、情報、邊境安全、醫療與災害應變等關鍵任務中，一旦部署，替換成本高昂，使續約率維持在高檔。

這類政府合約通常為多年期，且隨著使用單位增加、模組擴充與新工作流程導入，合約價值往往隨時間擴大，形成「先落地、再擴張」的模式，進一步推升 ARR，而無須持續爭取全新客戶。2025 年，Palantir 便透過既有合約的續約與擴充，持續拉高政府 ARR，包括美國陸軍多年度 Vantage 數據與 AI 平台在後勤、戰備與作戰規劃上的擴大應用，以及與美國移民及海關執法局（ICE）續簽並延長 Gotham 分析合約，鞏固高度可見、具關鍵性的經常性收入來源。