鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周一 (22 日) 報導，隨著 Netflix 表態「不再加價」，派拉蒙天舞為了搶親華納兄弟探索，祭出甲骨文創辦人高達 404 億美元的擔保，試圖爭取股東支持。這場媒體世紀併購案已進入倒數計時，華納股東必須在 1 月 21 日截止日前，決定是否參與派拉蒙的公開收購應賣。
據悉，在華納兄弟探索 (WBD-US) 董事會同意將片廠與串流資產出售給 Netflix (NFLX-US) 的數小時前，Netflix 共同執行長 Ted Sarandos 曾致電華納執行長 David Zaslav，明確告知「不會再提高報價」。
如今，華納股東必須判斷這是否為談判桌上的心理戰。派拉蒙天舞提出的每股 30 美元「全現金」收購要約將於 1 月 21 日截止 (日期可能延長)。若派拉蒙成功取得 51% 的華納在外流通股份，即便華納董事會已屬意賣給 Netflix，派拉蒙仍將實質掌控公司局面。
為了掃除資金疑慮，派拉蒙周一針對融資結構祭出修正。甲骨文 (ORCL-US) 創辦人 Larry Ellison 同意提供 404 億美元的股權融資作為「不可撤銷個人擔保」，並承諾在交易期間不撤銷家族信託或轉移資產。
此舉直接回應了華納內部對資金來源的質疑。對此，派拉蒙強調 Ellison 家族信託持有約 11.6 億股甲骨文股票，財力足以支撐擔保。值得注意的是，儘管 Larry Ellison 提供 404 億美元擔保，Ellison 家族的實際股權投資仍維持在 120 億美元。
支持參與應賣 (Tender) 給派拉蒙的股東，主要考量價格與監管兩大優勢。首先在價格與形式上，派拉蒙提出的是 30 美元「全現金」；而 Netflix 的方案雖有 27.75 美元現金，但其餘部分涉及股票交換，且設有「領子機制」(collar)，意味著最終換股價值存在變數。此外，派拉蒙是收購整間公司，解決了華納全部資產的去留問題。
其次在監管風險方面，派拉蒙主張其串流平台 Paramount+ 約有 8000 萬訂戶，與 HBO Max 合併後，反壟斷風險遠低於擁有 3 億訂戶的 Netflix 吃下 HBO Max。
然而，反對應賣的一方認為，保留華納股票以獲得分拆後的「探索全球」(Discovery Global，包含 CNN、TNT 等電視網資產) 可能更有利。
另一方面則是派拉蒙的監管隱憂。LightShed Partners 分析師 Rich Greenfield 警告，派拉蒙收購案背後有龐大的中東資金 (約 240 億美元來自沙烏地阿拉伯公共投資基金、阿布達比 L"imad 控股及卡達投資局等主權基金)，可能面臨政治與監管阻力。若交易失敗且華納未進行分拆，股東恐在 2027 年仍受困於衰退的有線電視資產中。
為爭取支持，派拉蒙已將反向分手費提高至 58 億美元，與 Netflix 的條款相匹配，並給予華納更多債務再融資的靈活性，試圖掃除股東疑慮。
無論股東選擇應賣或不應賣，都可能影響最終的競價走向。不應賣可能迫使派拉蒙在年度股東會臨近時提高報價；而應賣則可能促使 Netflix 回到談判桌。接下來幾週，Netflix 與派拉蒙都將積極與華納股東溝通，試圖爭取支持。
