《CNBC》周一 (22 日) 報導，隨著 Netflix 表態「不再加價」，派拉蒙天舞為了搶親華納兄弟探索，祭出甲骨文創辦人高達 404 億美元的擔保，試圖爭取股東支持。這場媒體世紀併購案已進入倒數計時，華納股東必須在 1 月 21 日截止日前，決定是否參與派拉蒙的公開收購應賣。

Netflix 攤牌不加價 股東面臨關鍵博弈

據悉，在華納兄弟探索 (WBD-US) 董事會同意將片廠與串流資產出售給 Netflix (NFLX-US) 的數小時前，Netflix 共同執行長 Ted Sarandos 曾致電華納執行長 David Zaslav，明確告知「不會再提高報價」。

如今，華納股東必須判斷這是否為談判桌上的心理戰。派拉蒙天舞提出的每股 30 美元「全現金」收購要約將於 1 月 21 日截止 (日期可能延長)。若派拉蒙成功取得 51% 的華納在外流通股份，即便華納董事會已屬意賣給 Netflix，派拉蒙仍將實質掌控公司局面。

富爸爸出手！甲骨文創辦人親自擔保

為了掃除資金疑慮，派拉蒙周一針對融資結構祭出修正。甲骨文 (ORCL-US) 創辦人 Larry Ellison 同意提供 404 億美元的股權融資作為「不可撤銷個人擔保」，並承諾在交易期間不撤銷家族信託或轉移資產。

此舉直接回應了華納內部對資金來源的質疑。對此，派拉蒙強調 Ellison 家族信託持有約 11.6 億股甲骨文股票，財力足以支撐擔保。值得注意的是，儘管 Larry Ellison 提供 404 億美元擔保，Ellison 家族的實際股權投資仍維持在 120 億美元。

應賣理由：現金入袋與反壟斷優勢

支持參與應賣 (Tender) 給派拉蒙的股東，主要考量價格與監管兩大優勢。首先在價格與形式上，派拉蒙提出的是 30 美元「全現金」；而 Netflix 的方案雖有 27.75 美元現金，但其餘部分涉及股票交換，且設有「領子機制」(collar)，意味著最終換股價值存在變數。此外，派拉蒙是收購整間公司，解決了華納全部資產的去留問題。

其次在監管風險方面，派拉蒙主張其串流平台 Paramount+ 約有 8000 萬訂戶，與 HBO Max 合併後，反壟斷風險遠低於擁有 3 億訂戶的 Netflix 吃下 HBO Max。

不應賣理由：分拆潛力大 憂心監管卡關

然而，反對應賣的一方認為，保留華納股票以獲得分拆後的「探索全球」(Discovery Global，包含 CNN、TNT 等電視網資產) 可能更有利。

另一方面則是派拉蒙的監管隱憂。LightShed Partners 分析師 Rich Greenfield 警告，派拉蒙收購案背後有龐大的中東資金 (約 240 億美元來自沙烏地阿拉伯公共投資基金、阿布達比 L"imad 控股及卡達投資局等主權基金)，可能面臨政治與監管阻力。若交易失敗且華納未進行分拆，股東恐在 2027 年仍受困於衰退的有線電視資產中。

市場靜待股東抉擇

為爭取支持，派拉蒙已將反向分手費提高至 58 億美元，與 Netflix 的條款相匹配，並給予華納更多債務再融資的靈活性，試圖掃除股東疑慮。