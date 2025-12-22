鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 13:09

輝達買入機會出現？Bernstein：對費城半導體指數罕見折價13%。(圖：Shutterstock)

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 在最新研報中指出，按遠期本益比計算，輝達相對費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index、SOX）目前大約有 13% 的折價，且這一相對估值水準位於過去 10 年的第 1 百分位。

‌



換句話說，在過去十年裡，只有極少數交易日輝達相對 SOX 比現在更「便宜」。

分析指出，這裡比較的不是絕對估值，而是輝達的估值與 SOX 整體估值之間的相對關係，且使用的是基於未來 12 個月盈利預期的遠期本益比，而非歷史本益比。

對許多機構資金而言，「買 SOX 還是買輝達」是一個真實選擇題：若單股估值長期遠高於指數，資金傾向買指數；當龍頭股反而相對折價時，主動加倉單股的動力會提升。

因此，「13% 折價 + 第一百分位」的訊息強調的是「折價是相對概念，不是輝達股價暴跌」，表示輝達在 AI 領域仍是龍頭，但市場給它的溢價降低了，可能意味著投資者更有機會買入。

輝達絕對數據看似不便宜 但歷史角度偏低

從絕對數據看，輝達目前不到 25 倍的 12 個月遠期本益比，乍看並不算「便宜」。標普 500 指數目前的遠期本益比約在 20 倍上下。

Bernstein 分析將輝達過去 10 年的遠期本益比做分布，發現 25 倍附近落在第 11 百分位，也就是說過去十年，有近 90% 的時間輝達的估值比現在更高。

這意味著，從全市場角度看，25 倍不算便宜，但從輝達自身歷史來看，這個估值屬於「很少出現的低位」。

報告還指出，過去十年，若輝達遠期本益比跌到 25 倍以下，一年持有平均回報超過 150%，且沒有出現負收益樣本。

雖然這是典型的「回測敘事」，不能保證未來結果，但顯示目前估值區間在公司歷史語境中，風險回報比相對友好。

輝達漲幅不及板塊平均 情緒與預期影響股價

2025 年至今，輝達股價約上漲 30%，但 SOX 指數漲幅超過 40%，呈現「漲了但跑輸」的局面。

此外，輝達自 7 月以來股價基本橫盤，相較 2023 年單邊上行，節奏明顯不同。

市場對輝達的主要擔憂包括：

AI 資本開支是否見頂：2023–2024 年雲端廠商及網路巨頭大幅投入 GPU 數據中心，外界擔心基礎設施投資接近尾聲後，後續預算可能放緩。

競爭與自研晶片威脅：AMD 在數據中心 GPU 的追趕，以及大型雲端廠商自研 AI 加速晶片，可能削弱輝達的護城河。

出口與監管不確定性：美國對高階 AI 晶片出口中國的限制調整頻繁，近期傳出 H200/HX 系列對中國銷售啟動審查，美國國會亦有進一步收緊提案。

投資回報可行性：下游客戶對算力投入的回報若低於預期，上游晶片廠的估值溢價將重新評估。

這些因素使得股價呈現橫盤，估值逐步向下修正。輝達當前「相對折價 + 估值分位下探」，本質是「預期降溫」與「盈利仍在」之間的拉扯。

Bernstein 邏輯：低相對估值往往預示更好回報

分析指出，Bernstein 研報的核心邏輯可拆成三層：

估值罕見偏低：輝達相對 SOX 折價約 13%，遠期本益比不到 25 倍，在自身 10 年歷史中位於第 11 百分位。 歷史經驗支持買入：在過去十年類似估值水準下，輝達一年後平均回報超過 150%，且相對板塊表現通常優於市場。 基本面仍在，折價源於情緒與風險溢價：公司交出創紀錄季度營收，AI 數據中心晶片仍領先；Rubin 平台、GTC 大會等潛在催化因素將影響後市。

報告提醒，回測樣本僅 10 年，期間輝達從成長股成為平台級龍頭，未來是否能複製同樣斜率尚不可知；加上地緣政治、出口管制、能源供應等新變數，歷史經驗無法完全保證未來收益。

Bernstein 強調的是「性價比改善」，而非必然大漲。

未來關鍵觀察：產品、需求與政策

對於關心輝達但不想被短期情緒左右的投資者，分析建議關注三大變數：

首先是產品與技術週期。Rubin 等下一代平台性能、功耗與軟體生態，將決定 2026–2027 年技術領先幅度；GTC 等技術大會的產品路線圖亦會影響市場認知。

其次是需求與客戶預算。大型雲端廠商、網路公司及 AI 新創在數據中心算力上的預算強度，將決定 GPU 出貨量與價格；傳統企業、政府與科研機構是否成為新需求來源亦值得關注。

最後則是政策與出口管制。美國對高階 AI 晶片出口中國的審批與限制仍在調整，包括放寬 H200 銷售或國會收緊限制；類似通過日本雲服務使用高階 GPU 的案例，也可能促使政策收緊。