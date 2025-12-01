鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 00:30

《路透》周一 (22 日) 報導，在關稅紛擾與消費支出疲弱已讓電玩主機銷售承壓之際，人工智慧 (AI) 熱潮推升記憶體晶片價格，正進一步擠壓電玩主機產業，恐讓相關裝置變得更昂貴，對產業形成新一波衝擊。

記憶體都被AI搶走！玩家恐得多掏錢買遊戲主機(圖：REUTERS/TPG)

目前，用於索尼 PlayStation、微軟 (MSFT-US)Xbox 以及任天堂 Switch 2 的動態隨機存取記憶體(DRAM) 需求已超過供給，原因在於科技產業正全力擴建 AI 基礎設施。記憶體供應吃緊，促使晶片廠優先將產能轉向毛利更高的資料中心產品，進而壓縮消費性裝置的供應。

AI 搶走產能 主機與 PC 成本壓力升高

記憶體晶片是遊戲系統的核心零件，直接影響載入速度、畫面流暢度與整體效能，對大型遊戲與高規格作品尤為關鍵。產業人士警告，若記憶體價格持續走高，恐進一步抑制需求，尤其是在今年稍早已因關稅上調而推升售價之後。

紐約大學史登商學院遊戲產業教授 Joost van Dreunen 指出，記憶體約占個人電腦零組件成本的五分之一，價格上漲對製造商衝擊不小。他預期，未來一到兩年內，電玩主機的標價可能再上漲 10% 至 15%，而若記憶體價格在 2026 年再度走高，個人電腦售價漲幅甚至可能達到 30%。

價格再漲與延後上市風險 2026 年成關鍵觀察點

市調機構 Counterpoint Research 去年 11 月預估，記憶體價格在 2025 年最後三個月可能上漲 30%，並在 2026 年初再增加約 20%，且是在今年已累計上漲 50% 的基礎之上。

儘管索尼等大型主機廠通常會提前數年鎖定部分庫存，並透過延長產品生命週期來緩衝成本衝擊，但部分產業觀察人士已下修對主機市場的成長預期。TrendForce 預估，今年主機市場成長率僅約 5.8%，低於先前預期的 9.7%；並預期 2026 年市場將年減 4.4%，跌幅高於原先預估的 3.5%。

產業數據亦顯示壓力正在浮現。根據市調機構 Circana 統計，上月遊戲硬體支出年減 27%，銷售量創下 1995 年以來同期新低，同時新款遊戲裝置的平均售價也創下歷史新高。

分析指出，進口關稅推升製造成本，加上缺乏能帶動銷量的指標性遊戲，使得硬體老化問題更加明顯。目前，高階主機售價已處於高檔，Xbox Series X 約為 650 美元，PlayStation 5 Pro 則約 750 美元。

零組件成本上升，也可能影響未來新裝置的推出進度，包括由《絕對武力》(Counter-Strike) 開發商 Valve 規畫、原訂明年上市的 Steam Machine。Valve 未回應相關置評請求。