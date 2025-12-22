鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-22 22:13

綜合外媒周一 (22 日) 報導，派拉蒙天舞 (Paramount Skydance) 為搶親華納兄弟探索，祭出甲骨文 (ORCL-US) 創辦人 Larry Ellison 的 404 億美元個人擔保，以消除董事會疑慮，正面迎戰 Netflix 的競爭協議。

Larry Ellison 親自背書 消除資金疑慮

派拉蒙周一針對收購華納兄弟探索 (WBD-US) 提出修正報價，公司聲明指出，派拉蒙執行長 David Ellison 之父、甲骨文創辦人 Larry Ellison 同意提供 404 億美元 (約新台幣 1.3 兆元) 的不可撤銷股權融資擔保，並承擔相關損害賠償。

派拉蒙指出，Larry Ellison 承諾在交易期間不撤銷家族信託或進行不利資產轉移。公司證實，該信託持有約 11.6 億股甲骨文普通股且債務已公開揭露，足以支撐此項擔保。

全現金收購與 Netflix 正面交鋒

這場媒體收購戰進入白熱化。派拉蒙天舞提出每股 30 美元全現金收購價，目標是華納兄弟探索的「整體」業務，企業價值估算達 1084 億美元。

不過，華納兄弟探索 12 月稍早同意以企業價值約 830 億美元，將片廠與串流資產 (不包含電視網) 售予 Netflix。而派拉蒙則強調，其全資收購方案優於拆分資產。

儘管派拉蒙周一未提高收購價，重申方案已具優勢，但同意將反向分手費從 50 億美元提高至 58 億美元，以與 Netflix 條款匹配。此外，針對華納兄弟探索對過渡期營運「靈活性」的需求，派拉蒙也在債務再融資與營運契約上給予更大空間。

回應 WBD 董事會信心危機