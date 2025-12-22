鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-22 19:56

聯準會於 12 月會議再度降息 1 碼，今年累計已降息 3 次，聯邦基金利率區間降至 3.50%-3.75% 。在降息趨勢不變的環境下，債市持續吸引資金進駐，但資金流向出現明顯分化 。根據統計，截至 12 月 12 日，台灣整體債券 ETF 今年以來淨流入約 771 億元新台幣 。其中，投資等級債券 ETF 最受青睞，淨流入金額高達 1338 億元 。非投資等級債券 ETF 也表現穩健，淨流入約 365 億元 。

逃離長債震盪！2025年債券ETF淨流入771億 資金轉向主動式管理。（圖: shutterstock）

相較之下，長天期美國公債 ETF 則面臨沉重賣壓，今年以來淨流出高達 1183 億元 。聯博投信分析，投等債表現已率先反應降息與經濟軟著陸利多，預期後續將由非投等債接棒演出，後市報酬潛力值得投資人期待 。

面對市場波動可能增加，聯博投信建議投資人可運用「主動式債券 ETF」參與市場機會 。主動式策略具備快速視企業體質調整配置的彈性，能更靈活地管理下檔風險 。

聯博於 2025 年推出的全台首檔主動式債券 ETF (00980D-TW) 聯博投資等級債入息主動式 ETF，自 8 月上櫃以來表現亮眼，連續三次除息皆在 1 週內填息 。截至 12 月 12 日，其受益人數與規模分別成長約 45% 與 57% 。

此外，看好債市前景，聯博計畫於 2026 年開年再度推進主動式版圖，募集全台第一檔主動式非投資等級債券 ETF (00984D-TW) 聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF 。該基金預計於 1 月 12 日至 1 月 16 日展開募集，發行價 10 元，採月配息機制，鎖定已開發國家非投等債，建構可攻可守的組合 。