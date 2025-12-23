鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 11:23

指數公司 ICE Data Indices 公布的尖牙指數 (FANG+ Index) 12 月季度審核結果，成分股剔除 ServiceNow(NOW-US)，並新增美國數據分析決策巨擘 Palantir(PLTR-US)，已於 12/19 美股盤後生效，讓指數在 AI 領域的布局達成關鍵性完整度提升。追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW)，也將進行相對應的成分股調整。

00757換股剔除ServiceNow納入Palantir 全方位囊括AI生態圈。(圖:shutterstock)

統一 FANG+ ETF 目前規模約 433 億元，擁有 9.47 萬名受益人，經理人林良一指出，FANG + 指數成分股在 AI 各環節居主導地位，從算力與網絡基礎設施 (輝達、博通)、雲端平台 (微軟、Google、亞馬遜)、模型開發與終端應用 (META、蘋果、 Netflix)，到 AI 驅動的安全防護 (CrowdStrike)，已形成強大生態。在 Palantir 加入後，意味著 FANG + 指數在 AI 領域的布局從技術底層，真正落地到企業與政府營運層的執行平台。

Palantir 最早深耕政府情報與國防場景，近年大幅拓展商業應用，在政府國防與商業端均建立深厚護城河。Palantir 的核心競爭力在於透過 AIP 人工智慧平台讓大型語言模型在嚴格權限與審計軌跡下，使決策能真正執行任務。當 NVIDIA 供應算力、微軟提供雲端、Google 開發模型時，Palantir 扮演將這些能力整合進實際營運的關鍵角色，解決企業導入 AI 最困難的最後一哩路。

林良一表示，Palantir 2025 年 12 月宣布的美國海軍 4.48 億美元 ShipOS 專案 (供應鏈現代化) 以及與輝達、CenterPoint 合作的 Chain Reaction 計畫 (推進 AI 基礎設施建設)，印證其在關鍵場域的不可替代性。據 Palantir 最新的第三季財報顯示，近一季營收年增達 63%、美國商業營收增長 121%、高度淨留存率亦展現 Palantir 的強勁成長動能。

林良一指出，隨著企業 AI 落地需求從試點邁向全面部署，Palantir 正從小眾工具躍升為平台級基礎設施。此次調整使 FANG + 指數真正形成涵蓋算力、平台、執行、應用的全方位 AI 生態，為投資人提供更完整的科技領導力配置組合，是長線參與 AI 多頭饗宴的不二選擇。