鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 16:09

台股今 (22) 日強漲逾 400 點，站回 2 萬 8 之上，主動式 ETF 也百花齊放，當中漲幅最強前五名全是海外型，主動統一全球創新 (00988A-TW) 受惠於第三大持股美光科技的利多，單日股價飆漲 3.8%，收復所有短期均線，且在 15 檔主動式 ETF 中股價漲幅居冠。

從主動式 ETF 今天漲幅排名來看，00988A 勁揚 3.8%，主動摩根美國科技 (00989A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW) 等三檔都上漲超過 2%，主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 則上漲 1.99%。

分析師表示，美光科技近期公布的財報遠超市場預期，後續營運展望更加看好，預估記憶體供應短缺將持續到 2026 年或更久，該公司 2026 年的高頻寬記憶體 (HBM) 產能已銷售一空，且美光預估 2028 年 HBM 市場規模將提前達到千億美元，顯示 AI 記憶體已從題材轉向實質獲利。美光的財報報喜，市況供不應求，記憶體價格飆漲，並帶動全球記憶體產業進入評價修復的「超級循環」。

分析師表示，統一 00988A 為海外主動式 ETF，重押展開超級循環的記憶體股，除了美光，SANDISK 也在 00988A 持股名單中。00988A 以創新為名，除了基本的 AI 基礎建設，如 GOOGLE、博通、輝達等重量級 AI 巨頭作為創新的軍火庫，還布局了電力、稀土等未來發展 AI 不可或缺的創新標的。儘管 00988A 掛牌正好遇上國際股市回檔期，但是歷經修正過後，這些 AI 起飛股可望持續維繫多頭格局，00988A 後市欲小不易。