鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 15:20

美國資產管理公司 Apollo(APO-US) 執行長 Marc Rowan 最新表示，該公司正在增加現金儲備、降低槓桿率，並從風險較高的債券市場中撤資。這種防禦性姿態將使 Apollo 為更具挑戰性的信貸和股權市場做好準備，並使其在動盪中具備更好的投資能力。

防禦性撤退啟動！美國資管巨頭Apollo：正累積現金為市場動盪做好準備（圖：Shutterstock）

《金融時報》報導，Rowan 日前在一場與投資人的私下會議中說，他的「首要任務」是擁有盡可能良好的資產負債表，以便讓 Apollo 能夠在「出現不利情況時」表現良好且獲利。

‌



Rowan 在會議上表示，Apollo 已透過額外購買數百億美元的國債等方式增強旗下保險公司 Athene 的流動性，並削減了大量槓桿貸款。Apollo 的管理階層在去年 12 月的內部員工大會上強調這種防禦姿態。

知情人士透露，Rowan 上述言論呼應其先前公開警告的金融市場過度擴張問題。

據與會人士透露，羅文是在高盛會議的閉門會議上發表上述言論的，這與他先前公開公開警告的金融市場過度擴張問題的言論相呼應。

在本月稍早的內部全員會議上，Apollo 領導層強調了這種防禦性姿態。一位與會高層說：「我感覺這裡的每個人都在為下一次市場崩潰或動盪做準備。」Apollo 拒絕就此事置評。

Rowan 向投資人表示，Athene 正在將貸款抵押債券 (CLO) 的風險部位削減約一半，至 200 億美元。Apollo 此前已公開這項行動。

此外，Apollo 也專注於削減 AI 即將帶來技術顛覆影響的風險領域。

報導指出，Apollo 正在迅速減少對軟體貸款的風險部位，因其認為這些貸款可能因 AI 而面臨挑戰。該公司的策略轉變持續一年多，因其規模龐大且在全球金融市場具有重要影響力而備受關注。該集團參與了一些最複雜的債務交易，包括為英特爾和馬斯克 xAI 提供新型融資。

Rowan 還警告，保險市場某些領域的「傳染性風險」正在上升，這些領域的私人資本集團在監管寬鬆的情況下迅速擴張，將資產轉移至開曼群島的私人資本支持保險公司可能面臨破產風險。

Apollo 認為，由於美國保險公司最終必須承擔損失 (因無聯邦擔保)，且其資產已轉移至海外，違約可能對保險業產生傳染效應。Rowan 也表示，許多債務市場的回報率已降至無法吸引投資者的水平。

今年，Apollo 增加了對浮動利率債務的避險部位，押注聯準會 (Fed) 將在川普總統的壓力下繼續降息。這些避險舉措旨在保護 Athene 的收益，該部門持有 500 億美元浮動利率債務組合，若短期利率持續下降，其收益將隨之波動。