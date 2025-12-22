鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-22 13:40

最新數據顯示，全球 AI 產業爆發式成長正引發一場史無前例的基礎建設競賽。資料中心建設熱潮席捲產業，2025 年僅美國相關信貸交易額已達 1785 億美元，全球債券發行總額突破 6.57 兆美元。

全球AI基建狂潮吸引成千上萬新玩家蜂擁入場 專家示警：AI淘金熱泡沫正在膨脹 （圖：Shutterstock）

摩根大通警告，這場建設狂潮幾乎動用了所有主要債務市場資金，數兆美元投資正重塑全球經濟格局。

不同於傳統科技巨頭主導，這波浪潮的核心參與者呈現多元化特徵；義大利再生能源商 Lorenzo Avello 跨界打造 1.5GW 的「地中海 AI 樞紐」；《創智贏家》主持人 Kevin O"Leary 打算在加拿大開發全球最大 AI 資料中心園區。

更引人注目的是加密貨幣企業的轉型，比特幣礦商 Bitdeer 投資數億美元建設 570 兆瓦 AI 園區，前礦商 CoreWeave 已轉型為輝達晶片租賃龍頭，向微軟等巨頭提供服務。

面對巨額資本開支，科技巨頭正將風險轉嫁給開發商。微軟承諾投入超 600 億美元租賃第三方資料中心，Meta 透過特殊目的載體（SPV）將半數建設債務移出資產負債表。微軟執行長納德拉直言：「樂於成為承租人」，

但上述策略使科技巨頭規避了重資產風險，卻將壓力集中於經驗不足的新興開發商。

OpenAI、軟銀等宣布的 5000 億美元 Stargate 項目，與 Lorenzo Avello 的 590 億歐元義大利園區，凸顯資本狂熱。《大賣空》本尊 Michael Burry 已發出泡沫警告，前微軟經理 Charles Fitzgerald 更斷言「多數項目將永遠無法落地」。橡樹資本 Howard Marks 指出，科技巨頭在租約中設定的靈活性條款，可能會讓資料中心業主陷入困境。

新玩家的營運弱點正加速暴露。CoreWeave 因第三方開發商延誤下調收入預期；Bitdeer 在俄亥俄州的礦場突發火災；電力開發商 Fermi 因租戶終止 1.5 億美元協議單日股價暴跌 46%。儘管 Bitdeer 高層聲稱合約條款 “堅如磐石”，但系統性風險如影隨形。