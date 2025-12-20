鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-20 09:00

根據 TikTok 執行長周受資日前向全體員工發出的內部信，當中首次詳細揭露了 TikTok 在美國業務的重組方案。

根據協議，字節跳動將與甲骨文、銀湖資本及阿布達比主權基金 MGX 共同成立一家名為「TikTok 美國資料安全合資有限責任公司」(TikTok USDS) 的新實體，負責美國市場的資料安全、內容審核與軟體保障。同時，字節跳動全資控股的另一個實體將繼續經營電商、廣告等商業業務，實現核心技術與商業利益的分離。

新方案的核心是「分拆營運、風險隔離」。TikTok USDS 作為合資公司，字節跳動持股 19.9% 且仍為最大單一股東，現有股東持股 30.1%，新投資者持股 50%。董事會設 7 席，字節跳動佔 1 席，現有股東佔 2 席，新投資者佔 3 席，剩餘 1 席為獨立董事。

該公司專注於非營利的合規業務，包括資料儲存、內容審查及軟體維護，營運成本由關聯公司透過商業協議分攤。字節跳動全資實體則掌控核心商業板塊，包括廣告、電商、市場營運及全球產品互聯。

長橋海豚研究分析師胡玉桂指出，這種「商業經營殼 + 合規資料殼」的設計，既滿足美國對資料在地化的要求，也最大限度地保留了字節跳動的收入控制權。

胡玉桂說：「創收板塊牢牢掌握在字節手中，新股東多為財務投資者或技術服務商 (如甲骨文)，難以干預商業化決策。」

備受關注的演算法智慧財產權仍歸屬字節跳動，並透過授權方式提供給合資公司使用，字節跳動將收取授權費。

艾媒諮詢首席分析師張毅認為，19.9% 的持股是「有限話語權下的制衡」，既符合美方對多數控股的要求，又為字節跳動保留博弈空間。「未來董事會可能在合規政策、算法授權條款和收入分成上激烈交鋒。」

內部信件強調，新架構將保障 1.7 億美國用戶的體驗不受影響，廣告主可持續觸達全球受眾。胡玉桂預測，方案落地後將解決先前因政策不確定性導致的用戶成長停滯、廣告收入下滑等問題，推動 TikTok 回歸正常經營軌道。

此方案被外界視為蘋果「雲上貴州」模式的進階實踐。2018 年，蘋果透過將中國區 iCloud 資料交由「雲端上貴州」經營，實現資料本地化合規。TikTok 的突破在於引入多方資本共擔風險，同時透過演算法授權維持技術主導權。

胡玉桂對比指出差異，蘋果模式下資料完全由中方管理，而 TikTok 美國合資公司需購買演算法授權，可能導致內容推薦機制面臨更嚴格審查。這一設計為中國企業出海提供了新思路，也就是在跨境數據敏感領域，透過「安全換市場」的本地化合作，平衡監管要求與商業利益。

胡玉桂強調，此次架構既滿足美國對資料安全的訴求，又為中國技術出口開闢了空間。

張毅也表示，方案的核心是以分治策略化解地緣風險，「將敏感業務剝離給本地實體，保留技術和商業核心，為其他出海企業提供可複用的危機應對模板」。