鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 02:00

Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)周三 (17 日) 宣布，正式在旗下產品中推出更高效率、成本更低的人工智慧 (AI) 模型「Gemini 3 Flash」，延續近期 Gemini 3 系列成功推出後的市場動能，並進一步擴大 AI 功能的使用範圍。

Google再出招！低成本Gemini 3 Flash全面上線 AI戰火升溫(圖：REUTERS/TPG)

Google 表示，Gemini 3 Flash 為其旗艦模型 Gemini 3 的低成本版本，主打在處理較複雜查詢時具備更快回應速度與更高效能。該模型將取代原有的 2.5 Flash，成為 Gemini App 的預設模型，同時也將作為 Google 搜尋「AI 模式」的核心運作系統。

上月 Google 推出 Gemini 3 Pro 後獲得市場高度評價，被視為重新鞏固其在 AI 競賽中的領先地位。此舉也促使競爭對手加快應對腳步，OpenAI 隨後宣布進入「紅色警戒」狀態，並推出新版 GPT-5 旗艦模型，以及更新後的影像生成模型，以追趕 Google 的 AI 布局。

Google DeepMind 旗下 Gemini 產品管理資深總監多希 (Tulsee Doshi) 表示，幾周前推出的 Gemini 3 Pro 反應熱烈，而 Gemini 3 Flash 的目標則是「讓更多人都能使用到這項技術」。她指出，新模型在效能與成本之間取得平衡，有助於加速 AI 功能普及。

在搜尋服務方面，Google 搜尋產品副總裁史坦 (Robby Stein) 指出，Gemini 3 Flash 將協助使用者進行條件更為複雜、情境更細緻的搜尋，例如同時考量多項需求的生活規劃建議。這也代表 Google 持續強化 AI 在搜尋體驗中的角色，試圖提升查詢準確度與互動深度。