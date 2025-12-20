科技股強勢上漲 AI題材正捲土重來？

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-20 06:10

投資人是否準備重新湧入人工智慧 (AI) 題材？據《Investopedia》，科技股周五 (19 日) 領漲主要指數走高，多檔 AI 投資人偏好個股名列漲幅前茅，這可能顯示市場對該產業的信心正在回溫。

科技股周五領漲主要指數走高(圖：Shutterstock)

雲端運算巨頭甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 近期因市場擔憂其過度依賴少數大型 AI 客戶而股價承壓，但周五下午在傳出將成為 TikTok 新合資企業的重要投資人後，股價一度大漲逾 8%，終場收漲 6.63%

記憶體晶片供應商美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價勁揚 6.99%，延續前一日漲勢，因其財報在 AI 帶動的需求推升下優於分析師預期。超微半導體 (AMD-US) 上漲 6.15%，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 則上漲 3.93%，此前有報導指出，川普政府已啟動對該公司 H200 晶片出口至中國的審查。其他半導體股也同步走高，帶動費城半導體指數 (SOX) 上漲近 3%。

過去幾年，AI 熱潮推動了市場多數漲幅，但近幾周因市場憂心「循環交易」，並將其與網路泡沫時期相提並論，AI 題材一度受挫。不過，在本周一些利多消息帶動下，周五的強勁反彈可能顯示市場對該產業的情緒正在改善。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 與資安公司 Palo Alto Networks(PANW-US) 宣布擴大既有合作關係、達成一項數十億美元的交易後，兩家公司股價皆小幅上漲約 1%。根據協議，Google 表示其雲端客戶將可使用 Palo Alto Networks 的新資安功能，而 Palo Alto Networks 將採用 Google 模型來驅動其 Copilot 產品，並使用 Google Cloud 的 Vertex AI 平台。