據《路透》報導，受人工智慧 (AI) 使用激增、對運算基礎設施需求「近乎無止盡」的帶動，今年截至 11 月，全球資料中心交易活動攀升至歷史新高。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 數據顯示，期間內資料中心交易筆數超過 100 件，總交易金額接近 610 億美元。

今年以來，隨著科技巨頭與 AI 超大規模雲端業者 (hyperscalers) 規劃投入數十億美元擴建基礎設施，市場對資料中心的興趣明顯升溫。

AI 相關企業推動了今年美股大部分漲幅，但估值過高與仰賴舉債擴張的投資模式，也引發市場對企業能否迅速將這些投資轉化為獲利的疑慮。

若將併購、資產出售與股權投資一併計算，截至 11 月底，資料中心投資金額已逼近 610 億美元，已超越 2024 年創下的 608.1 億美元歷史紀錄。

自 2019 年以來，美國與加拿大的資料中心交易總額約 1,600 億美元；亞太地區接近 400 億美元；歐洲則約 242 億美元。