鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-20 04:00

近日「iPhone 千萬不能把儲存空間用完」、「iPhone 內存用完就壞」等話題在中國社交平台上引發大量網友關注。

據《界面新聞》報導，一些 iPhone 用戶發現手機在儲存空間用盡後意外關機，刷機顯示 1110 錯誤。還有部分用戶說可能觸發連鎖反應，例如讀寫速度驟降、手機嚴重卡頓、機身發熱，甚至出現轉圈、App 頻繁閃退的情況。

一名蘋果 (AAPL-US) 工作人員周五（19 日）表示，當 iPhone 沒有多餘儲存空間時，無法預測是否會死機，但系統會出現卡頓等現象。要保證 iPhone 系統流暢穩定運行，至少需要 1GB 儲存空間。如果達不到該數字，建議用戶主動刪除一些佔用空間的軟體，之後有需要再下載回來。

不過，iPhone 本身並不會主動彈出提醒框提醒用戶清理空間，用戶可自行查看儲存空間的使用情況，刪掉長時間未使用的 App。

該工作人員還強調，儲存空間所剩無幾時還可能造成電池健康度下降，裝置溫度也會升高，這些都會導致手機運行遲緩。

他建議用戶平時多關注手機的電池健康度，如最大容量已低於 80%，且日常使用頻繁、每天充電次數多於兩次，可考慮更換電池，具體可根據自身使用情況判斷。

如果手機出現因空間不足無法啟動的情況，蘋果客服表示，可以先把手機連到電腦上備份，備份好之後再進行其他操作，包括刪除數據或恢復出廠設置等。若裝置仍可正常進入系統，用戶應立即清理照片、不常用的 App 等釋放空間。