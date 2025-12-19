臨床試驗+併購+低估值 布局主動管理生技基金具優勢
2025 年生技股異軍突起，累積至今漲幅超過三成，表現超越史坦普 500 指數與那斯達克指數 (取自彭博，原幣計價，截至 12 月 17 日，指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數)，主因包含聯準會再吹降息風、多款藥物臨床試驗成功、政策不確定性消退，展望 2026 年，在這些因素有望延續下，加上川普政府可能加快放鬆監管、專利懸崖加速併購潮，生技領域有望維持好表現，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦 ‧ 菲爾特也認為生技股估值具有吸引力，在此一高度專業的領域，主動投資管理很可能比被動投資更有效率。
彭博數據顯示 (截至 12/17)，目前史坦普 500 生技指數的預估本益比僅約 17 倍，低於史坦普 500 指數的超過 22 倍，從估值看雖生技股今年表現強勁，但不代表很貴，與此同時，艾齊瓦 ‧ 菲爾特認為，未來生技產業併購潮也將持續，預計在 2030 年之前大型藥廠將面臨約 1500 億美元的專利懸崖，他們有理由更積極透過併購來維持旗下藥品獨佔權，加上關稅和最惠國藥價政策 (MFN) 不確定性消退，逐漸熱絡的併購活動有望延續至 2026 年。
根據 BiopharmaDive 數據 (截至 2025 年 12 月 16 日)，2025 年來共有 47 件與生技產業相關的併購案，合計總規模達到 1124 億美元，較 2024 年的 39 件多了 8 件，總規模也較 2024 年的 459 億美元大增 145%，其中，禮來、輝瑞、默克、嬌生、諾華、賽諾菲、羅氏、阿斯特捷利康等國際知名大藥廠均有收購別家公司的紀錄，顯示併購已成為推動這些大藥廠擴張市場、產品線、專利網的主要手段。
富蘭克林坦伯頓生技領航基金是一檔投資遍及各治療領域與市值範圍生技公司的基金，一方面佈局產品線多元且營運穩健的大型藥廠，另則抓住具題材與成長潛力的中小微型公司，這些中小微型公司有望受惠於潛在的併購熱潮。基金經理人還與富蘭克林股票團隊旗下量化團隊合作，該量化團隊可對某公司某項臨床試驗進行 200 萬次模擬並預測試驗成功機率，有助經理人判斷並提前在實際數據公布前進場卡位，近期持有的 Abivax、uniQure、Praxis Precision Medicines 等公司便是經典案例，它們均在公布強勁臨床試驗數據後出現大漲表現。(此績效表現不代表基金實際投資結果，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，不代表未來收益之保證。本文所提及之個股，本公司未藉此作任何徵求或推薦，亦不保證本基金一定持有。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
富蘭克林證券投顧也提醒，表面來看，ETF 費用一般較主動式管理的共同基金低廉，然而，ETF 在投資上被動地「好壞全收」買入生技股，但生技產業臨床試驗成敗落差極大，被動配置容易買到高失敗風險的公司，故看似便宜的投資卻承擔了「賠錢公司一起買進」的隱性成本，相較之下，主動管理的富蘭克林坦伯頓生技領航基金透過實地拜訪公司、基本面分析、臨床數據分析、量化研究來找出估值具吸引力、臨床試驗成功機率較高的公司。由於這些公司往往擁有潛力最大的藥物，因此很可能比投資生技 ETF 更有利，可說在生技產業此一高度專業度的領域，主動投資管理是比被動式投資還要更好的選項。
