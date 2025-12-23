【全球資金流向與亞股外資動向觀察】AI投資前景牽動，美股由黑翻紅
軟體大廠甲骨文資料中心投資可能面臨融資困難，AI 前景疑慮一度壓抑美股走勢，所幸記憶體大廠美光強勁財報激勵 AI 概念股反彈，11 月美國 CPI、核心 CPI 等通膨指標也同步放緩，美股週線由黑翻紅，不過新興股市多數仍收黑。就資金流向而言，過去一週整體股票型 ETF 資金淨流入大幅攀升至 882.98 億美元，主要為美國獲淨流入 556.8 億美元，亞洲與中國市場也分別獲 97.68 億與 61.83 億美元大額資金淨流入，歐洲與日本分別獲 12.72 億與 12.22 億美元資金淨流入。依產業區分，近週淨流入前三大產業為科技、原物料與通訊，淨流出最多的產業為金融、核心消費與保健。(附表一、二)
富蘭克林證券投顧表示，未來一週迎接耶誕假期，2025 年美股僅剩下 7 個交易日，期間缺乏重量級經濟指標與大型企業財報公布，市場動能預料將受到假期效應限制。展望 2026 年，預期全球經濟維持增長及聯準會可能延續寬鬆政策，全球股市仍具上行潛力，建議資金配置採多元穩健，透過一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。
富蘭克林證券投顧建議核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。股票部分，首選科技、創新科技股票型基金及生技股票型基金，參與 AI 及多元創新商機。非美元資產機會中，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入 5%~10% 黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，美國經濟可能在 2026 年接近「金髮女孩經濟」的平衡點，成長既不過熱也不過冷，通膨穩定，財政與貨幣政策整體上保持支持性，再加上 AI 提升了各產業的生產力，偏向樂觀看待 2026 年展望，上行情境的可能性越來越大。儘管持樂觀態度，但需留意關鍵成長領域的估值過高，容錯空間有限，近期的市場波動也反映 AI 應用、獲利可持續性、政策時機等方面的不確定性。整體而言，對於成長股投資人而言，即使處於波動的市場，2026 年仍將是優質企業大放異彩的一年。
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，即將進入 2026 年預期美國政府焦點將轉回至美國國內，尤其明年底期中選舉對川普而言極為重要，這也會反映在亞洲經濟成長、貨幣與資金流動上。當投資人在 2026 年初檢視基本面、關稅現實、經濟與評價水準時，會發現需要進行再平衡，全球與新興市場追求更好生活，創新、AI、科技等長期驅動力不會改變，這均將締造新興市場的投資機會。
附表一：主要股票型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)
附表二：主要類股 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)
◎亞洲股市外資動向：外資於亞股操作多空互見
過去一週亞股主要仍受到 AI 科技股泡沫疑慮揮之不去所拖累，外資於亞股操作則仍是呈現多空互見格局，印度、印尼、泰國與越南股市獲淨買超，但買超規模不大，其中印度股市獲 4.04 億美元淨買超居冠，台灣、南韓、馬來西亞與菲律賓股市遭淨賣超，台韓股市遭逢較大賣壓。
富蘭克林坦伯印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，2025 年印度股市相對全球新興股市表現，正經歷 30 年來最為嚴重的落後，不過印度官方的支持性的政策措施已為未來幾個季度企業獲利成長奠定基礎，並提升企業獲利前景，隨評價面壓力緩解、通膨趨緩、美印有望達成貿易協議降低美國進口關稅，預期在 2025 年大幅賣超印度股市的外資資金，將有明顯回補空間，並推升印股重啟漲勢。
附表三：主要新興亞洲國家外資買賣超統計 (單位：百萬美元)
◎債市 ETF 動向：債市普漲，各類債市均獲資金淨流入
美國就業市場數據與通膨數據提供降息期待，美國公債殖利率下滑激勵債市普漲。就資金流向而言，過去一週淨流入整體固定收益型 ETF 資金回升至 114.75 億美元，其中淨流入美國債市規模 79.38 億美元，亞洲與歐洲債市分別獲 19.52 億、0.74 億美元資金淨流入。依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入 42.70 億美元，非投資等級債市淨流入為 8.54 億美元。(附表四)
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。看好的國家如：馬來西亞、印度、巴西和墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。
附表四：主要債券型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)
