NYSE、那斯達克：12月24日和26日依原定時段交易

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
紐約證券交易所 (NYSE) 和那斯達克公司表示，儘管川普總統簽署行政命令，要求聯邦政府在 12 月 24 日和 26 日關閉，但這兩家交易所不會調整 12 月 24 日和 26 日的交易時間。
據兩家交易所的發言人稱，此前，為了迎接聖誕節假期，紐約證券交易所已將 12 月 24 日股市提前至下午 1 點收盤，並將繼續執行該計畫。12 月 26 日將照常進行全天交易。
此前，美國總統川普周四 (18 日) 簽署了一項行政命令，正式宣布將今年 (2025 年) 的聖誕夜 (12 月 24 日) 與 12 月 26 日定為聯邦假日。這項命令要求聯邦政府的所有行政部門與機構在當天關閉，並免除員工的職務。由於聖誕節本身即為法定假日，此舉意味著聯邦僱員將享有一段從周三持續到周五的連續假期。
此次行政命令使今年的聯邦假日總數增加至 13 個。川普在過去的任期中也曾有類似舉措，例如在 2019 年與 2020 年將聖誕夜定為假日。
然而，這項突如其來的命令也為金融體系帶來了變數，尤其是財政部原定於 12 月 24 日進行的國庫券與公債拍賣計畫，其中包括一項 440 億美元的七年期票據拍賣，其具體執行時程目前因政府關閉而產生疑慮。
