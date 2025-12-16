鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 12:10

據《Investopedia》報導，今年美股再度出乎市場預期地強勁表現，但有一位華爾街分析師提醒投資人，別指望這樣的情況在 2026 年重演。

美國銀行 (BofA) 美股與量化策略主管 Savita Subramanian 周一 (15 日) 在 CNBC 表示，「我們的年底目標其實相當平淡。」她的團隊預測，標普 500 指數明年將收在 7,100 點，僅比目前收盤價高出約 4%，以華爾街標準來看屬於偏空的預測。

標普 500 指數今年以來已上漲約 16%，有望連續第三年繳出雙位數漲幅。和去年一樣，科技股及其他受惠於人工智慧 (AI) 熱潮的公司，是推動今年漲勢的主要動力。

整體而言，分析師對 2026 年股市仍偏樂觀，即便是最保守的專家，也多半預期將是小幅正報酬的一年。不過，也有部分專家認為，通往上漲的過程將相當顛簸，而美銀則認為，市場最終表現將遠不如 2025 年表面看起來那麼火熱。

Subramanian 預期，企業獲利明年仍將以健康速度成長，反映出美國經濟在高通膨、高利率與難以預測的全球貿易戰下，依然展現驚人的韌性。但她也預測，隨著投資人對成長的期待降溫，市場本益比將在明年出現收縮。

AI 股票的強勁漲勢，明年可能反而成為市場阻力。大型與超大型科技股估值偏高，正是 Vanguard 近期預測標普未來十多年平均報酬僅有「中個位數」的原因之一。

Subramanian 周一指出，那些「買的是夢想」的 AI 概念股，「可能會遇到一點氣流急遽變化」。近期 AI 題材承壓，主要來自市場對科技公司投入過多資金於商業化前景仍不明朗技術的擔憂。她也坦言，當前市場與 1990 年代的網路泡沫確實存在相似之處，但指出，包括科技業強勁的獲利表現在內，多項因素讓目前的風險相對較低。

此外，流動性降低也可能在明年壓抑股市表現。Subramanian 談到，「從流動性、從聯準會 (Fed) 的角度來看，目前一切看起來都相當不錯，經濟數據也仍算健康。但若把時間拉長到未來 12 個月，流動性是惡化而不是改善。」

根據美銀策略師 Michael Hartnett，全球央行今年共降息 139 次，預期明年僅降息 78 次。降息次數減少，意味著流入股市、支撐股價的資金也將減少。