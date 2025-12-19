鉅亨網新聞中心 2025-12-19 12:32

本週五 (19 日)，華爾街將迎來史無前例的「四巫日」 ，這一天將有超過 7.1 兆美元名義價值的期權合約到期，創下歷史最高紀錄。根據高盛的數據，約 5 兆美元的風險敞口與標普 500 指數掛鉤，另有 8,800 億美元與個股相關。這種集中到期通常會放大市場交易量和波動性，分析師們正密切關注標普 500 指數能否守住 6800 點的關鍵點位。

「四巫日」指股指期貨、股指選擇權、個股期貨和個股選擇權同時到期的日子，每年只發生四次，分別在 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三個星期五。高盛指出，這次的選擇權到期規模超過以往所有紀錄，其名目風險敞口相當於羅素 3000 指數總市值的約 10.2%。在美股年內已錄得顯著漲幅的背景下，標普 500 指數今年已上漲約 15%，週四交投於 6770 點附近。

‌



期權到期可能會對市場產生兩種截然不同的影響。一方面，巨量期權的到期可能會加劇市場波動。 KKM Financial 的創辦人兼執行長 Jeff Kilburg 表示，預計交易量將遠超正常水準，市場將觀察 6800 點的行使價位能否得到多頭的成功防守。

另一方面，巨量選擇權也可能產生「釘住」效應，抑制價格波動。高盛分析認為，如果大量選擇權合約的行使價恰好等於或非常接近標的資產的當前市價，做市商的對沖操作可能將股價「拉」向這個被大量交易的行使價，導致股價在收盤時穩定在該水準附近。