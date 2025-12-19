鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-19 20:20

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周四 (18 日) 正式對康乃狄克州、伊利諾州及密西根州提起訴訟，旨在挑戰這些州政府試圖監管或禁止「預測市場」的行為。

這場法律行動的核心在於管轄權之爭：Coinbase 主張，預測市場應由美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 統一監管，而非由各州博弈監管機構介入。

Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 指出，預測市場與賭場有本質上的不同。賭場是透過用戶的損失獲利，而預測市場則是「中性交易所」，僅負責媒合買賣雙方對未來事件 (如選舉或利率決策) 的預期。

他在 X 平台上強調，國會已明確將此類衍生品納入 CFTC 的管轄權，各州若強行以博弈法干預，將會扼殺創新並違反法律，進而造成「不可彌補的損害」。

此舉正值 Coinbase 宣布進軍預測市場之際，該公司計畫透過整合 Kalshi 平台來提供相關服務。