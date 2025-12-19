字節跳動正在推進與多家廠商展開AI手機合作
鉅亨網編譯鍾詠翔
字節跳動正推進與 vivo、聯想 (03396-HK) 、傳音 (688036-CN) 等硬體廠商展開 AI 手機的合作，為其裝置預裝 AIGC 插件，從而獲得用戶入口，扭轉當前 AI 在執行層面的被動局面。
據《界面新聞》周五（19 日）報導，多位 vivo 員工證實 vivo 與字節跳動已經確認合作，雙方正在討論具體合作細節。
vivo 曾謀求與騰訊在 AI 大模型的深度合作，後因遲遲找不到合適商業化落地方式導致雙方不能達成一致，其中一點便是 Token 成本帶來的問題。另一方面，因為 AI 業務進度不如預期，使得 vivo 有動力去考慮和字節跳動等廠商的合作。
字節跳動也曾與 OPPO 溝通相關合作，但遭到後者拒絕。
知情人士透露，字節跳動的策略並非是為業務增長，而是創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益。雙方討論的合作模式，包括不收取定制化開發費或 Token 銷售分成，以及給手機廠商二次流量的分成收益等，目前方案討論都還在初期。
上述消息人士表示，字節跳動的想法是針對人民幣 2,000 元以上的中階機型進行「投量」，先與手機廠商發布新機，後續再通過 OTA（系統升級）覆蓋至其他機型，等規模達到 1.5～2 億量以後再與其他網路廠商「掰手腕」。
他認為目前字節跳動的優勢渠道主要是在海外，而 AI 手機投放大概率也會放在海外。
另一位知情人士說，字節跳動內部十分重視 AI 手機項目，系統部門和標註部門各自超過 500 人。
字節跳動在回應媒體時曾表示，豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並強調字節跳動沒有自己開發手機的計畫，官方揭露的手機合作廠商只有中興手機。
