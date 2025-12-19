search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

字節跳動正在推進與多家廠商展開AI手機合作

鉅亨網編譯鍾詠翔

字節跳動正推進與 vivo、聯想 (03396-HK) 、傳音 (688036-CN) 等硬體廠商展開 AI 手機的合作，為其裝置預裝 AIGC 插件，從而獲得用戶入口，扭轉當前 AI 在執行層面的被動局面。

cover image of news article
字節跳動正在推進與多家廠商展開AI手機合作。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周五（19 日）報導，多位 vivo 員工證實 vivo 與字節跳動已經確認合作，雙方正在討論具體合作細節。


vivo 曾謀求與騰訊在 AI 大模型的深度合作，後因遲遲找不到合適商業化落地方式導致雙方不能達成一致，其中一點便是 Token 成本帶來的問題。另一方面，因為 AI 業務進度不如預期，使得 vivo 有動力去考慮和字節跳動等廠商的合作。

字節跳動也曾與 OPPO 溝通相關合作，但遭到後者拒絕。

知情人士透露，字節跳動的策略並非是為業務增長，而是創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益。雙方討論的合作模式，包括不收取定制化開發費或 Token 銷售分成，以及給手機廠商二次流量的分成收益等，目前方案討論都還在初期。

上述消息人士表示，字節跳動的想法是針對人民幣 2,000 元以上的中階機型進行「投量」，先與手機廠商發布新機，後續再通過 OTA（系統升級）覆蓋至其他機型，等規模達到 1.5～2 億量以後再與其他網路廠商「掰手腕」。

他認為目前字節跳動的優勢渠道主要是在海外，而 AI 手機投放大概率也會放在海外。

另一位知情人士說，字節跳動內部十分重視 AI 手機項目，系統部門和標註部門各自超過 500 人。

字節跳動在回應媒體時曾表示，豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並強調字節跳動沒有自己開發手機的計畫，官方揭露的手機合作廠商只有中興手機。


文章標籤

字節跳動AI手機

相關行情

台股首頁我要存股
傳音控股69.6+0.27%
聯想控股8.890+1.37%
人民幣/美元0.1420+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty