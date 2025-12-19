鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-19 08:42

據應用程式（App）數據分析公司 Appfigures 估算，截至本周 OpenAI 旗下聊天機器人 ChatGPT 在全球行動端的消費額突破 30 億美元。

據《Techcrunch》周五（19 日）報導，這一數字涵蓋了自 2023 年 5 月這款 App 上線以來，用戶在 iOS 和 Android 裝置上的總支出——ChatGPT 最初僅在 iOS 平台推出。

值得注意的是，絕大部分消費支出發生在今年。今年來全球消費者在 ChatGPT 行動端消費額達到 24.8 億美元，較 2024 年暴增 408%。

在 App 上線首年（2023 年）ChatGPT 的收入僅 4,290 萬美元，2024 年暴增 1,036%。

與其他熱門 App 相比，ChatGPT 消費額增長速度十分驚人。Appfigures 的數據顯示，ChatGPT 僅用 31 個月便實現了 30 億美元的消費者支出，而收入最高的 TikTok 耗時 58 個月。

ChatGPT 達成這一里程碑的速度也比 Disney+、HBOMax 等主流串流媒體 App 還快，後兩者分別用了 42 個月和 46 個月才達到 30 億美元。

儘管 30 億美元消費額體現了消費者對 ChatGPT 的廣泛接受，但這並非衡量 AI App 普及或長期營收潛力的唯一指標。

目前 ChatGPT 行動端用戶主要通過訂閱付費，如每月 20 美元的 ChatGPT Plus 或面向高級用戶的 ChatGPT Pro（每月 200 美元）。但 AI App 還可以通過其他方式變現，包括開發者服務，甚至未來可能引入廣告。