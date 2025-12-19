鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 13:30

科技媒體《9to5mac》報導，天風證券分析師郭明錤最新揭露，蘋果首款折疊螢幕手機 iPhone Fold 因開發進度滯後，量產將延後至 2026 年下半年，消費者最快要等到 2027 年才能購買。

iPhone Fold恐要等到後年！郭明錤預警缺貨潮：2026年發售也搶不到 上市後有望奪22%市佔率（圖：Shutterstock）

iPhone Fold 被蘋果視為「過渡期核心產品」的設備，雖定於 2026 年發布，但初期恐面臨嚴重缺貨。

根據供應鏈消息，iPhone Fold 展開後螢幕尺寸達 7.76 吋 (2713×1920 像素)，接近 iPad mini 但略小，折疊狀態下配備 5.49 吋外螢幕 (2088×1422 像素)，採用獨特的書本式折疊設計。

蘋果打算在三大技術上突破：無折痕內螢幕、2400 萬像素屏下相機及大容量電池，但折疊螢幕製作複雜度導致產能爬坡困難。

iPhone Fold 出貨量方面，市場預期分歧顯著。蘋果內部曾預估 2026 年出貨 800 萬 - 1000 萬支，但郭明錤透過與顧客溝通發現，實際產量可能遠低於此目標。

全球研究機構則普遍看好 iPhone Fold 的拉動效應。Counterpoint Research 預測，蘋果採購將推動 2026 年折疊螢幕面板出貨量年增 46%，IDC 更指出，在蘋果與三星三折疊機型共同作用下，全年折疊螢幕手機銷量增幅有望達 30%。

市場格局方面，2026 年三星、華為、蘋果將形成三足鼎立。蘋果憑藉 iPhone Fold 料將斬獲 22% 市佔率，快速躋身業界前三名。

價格則成為另一焦點，業界普遍預期 iPhone Fold 售價將達 2400 美元，刷新 iPhone 史上最高售價紀錄。

蘋果將折疊螢幕視為智慧手機向智慧眼鏡演進的關鍵過渡形態，內部已將其列為 2025 年「必推產品」，但技術開發與量產的不同步，暴露出蘋果在硬體創新上的挑戰。