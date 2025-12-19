鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 07:14

運動用品巨擘 Nike(NKE-US) 第 2 季營收帶給市場驚喜，反映球鞋需求復甦，但受到關稅和清理庫存對毛利的影響，獲利下降 32%，加上大中華地區銷售衰減 17%，周四 (18 日) 盤後股價重挫 10%。

Nike 最新財報顯示，即使改革措施有明確進展，但投資人期待更高，且希望 Nike 也能在其他落後的業務領域給出更多回應。

Nike 至今仍未發布中長期財務指引，顯示該公司在積極修復與零售商關係、並聚焦重點運動項目與重點城市之際，仍在逐步掌握整體營運狀況。

F2026 Q2(11 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：124.3 億美元 vs 122.2 億美元

EPS：53 美分 vs 38 美分

各市場銷售

北美：+9%

歐非中東：+3%

大中華：-17%

Nike 上季營收成長 1% 至 124 億美元，優於市場所料。從各區域來看，北美和歐非中東市場都有所改善，營收分別較去年同期增加 9% 和 3%。

然而，大中華地區營收慘摔 17%，與第 1 季的 9% 減幅相比加速下滑。

上季獲利年減 32% 至 7.92 億美元，相當於每股 53 美分，儘管 EPS 優於市場預期，卻仍讓投資人感到擔憂。

Nike 正感受到關稅上調帶來的衝擊。公司周四表示，毛利率下滑 3 個百分點，庫存減少 3%，主因是關稅成本上升。

Nike 旗下的 Converse 品牌同樣表現疲弱，營收年減 30%，比第 1 季的 27% 減幅擴大。此外，直接面對消費者 (direct-to-consumer, DTC) 銷售下滑 8%，而這個業務的利潤通常比批發業務更好。

儘管部分業務壓力沉重，Nike 仍點出一些亮點與即將推出的新舉措。財務長 Matt Friend 在電話會議中表示，今年 Nike.com 寫下歷來最亮眼的「黑色星期五」成績，部分動能來自 Air Jordan「Black Cat」系列的推出。

CEO：正在復甦中段

Nike 執行長 Elliott Hill 推動的轉型策略上已走過一年多，重點放在重拾成長動能與市占率、清理舊庫存，以及加碼投資批發通路關係。

在與分析師的電話會議上，Hill 說：「2026 會計年度仍將是採取行動的一年，我們要把經典款業務調整到合適的規模，讓 Nike 數位通路重回高檔體驗，產品組合更加多元，深化與消費者及合作夥伴的連結，並重新調整團隊與領導架構。」

Hill 說：「正如我所說，我們正處於這場復甦的中段。我們距離發揮全部潛力，還差得遠。」

高層警告，Nike 的復甦之路將不會是一條線性走勢，這意味著隨著新措施逐步發揮效果，某幾季的表現會比其他季度更強勁。

Telsey Advisory Group 分析師 Cristina Fernández 指出，Nike 很可能會持續在轉型初期取得的成果與仍需投入的大量工作之間，維持一種審慎平衡的論調，讓四大地區能交出有利可圖且可長可久的成長。