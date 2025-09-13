鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-13 12:00

全球運動品牌巨頭耐吉 (Nike) 近日宣布打算進行新一輪裁員，引發業界廣泛關注。值得注意的是，這是耐吉在一年內實施的第二次大規模人員調整，該公司去年 2 月曾宣布裁減 1,500 多個職位，佔當時員工總數的 2%。

Nike怎麼了？淨利慘摔44% 打算全球再裁1%員工求生​ 改革還來得及？​（圖：Shutterstock）

這家曾長期佔據產業主導地位的美國企業正面臨嚴峻挑戰，最新財報顯示其 2025 財年全球營收年減 10% 至 463 億美元，淨利更驟降 44% 至 32 億美元，創近五年最差紀錄。

根據耐吉公司聲明，此次裁員規模預計不超過全球員工總數的 1%，主要針對管理層級進行業務重組。截至今年 5 月 31 日，耐吉全球員工總數約 77,800 人，涵蓋全職與兼職職位。本輪調整預計 9 月 21 日正式生效，受影響員工最晚將於 9 月 8 日收到通知。

分析師指出，耐吉當前困境與其近年策略轉型密切相關。在前執行長 John Donahoe 任期內，該公司推行了以消費群體為導向的業務重組，將傳統按運動項目劃分的產品線，改為針對男性、女性及兒童三大類別。這種調整雖然拓展了生活風格類產品的市場份額，卻導致核心運動科技研發投入相對不足。

產業觀察人士注意到，耐吉在跑步、籃球等傳統優勢領域的創新步伐明顯放緩，產品同質化問題日益突出。

當前全球運動用品市場正經歷深刻變革。隨著健康意識提升，消費者對專業運動裝備的功能性需求持續增強。以中國品牌安踏、李寧為代表的新興勢力，透過持續的技術創新和精準的市場定位，正快速縮小與國際巨頭的差距。

與此同時，ADIDAS 等傳統競爭對手也正在加速產品迭代和技術升級。在此背景下，耐吉過度依賴品牌溢價和時尚設計的策略面臨嚴峻考驗。

耐吉此次重組明確將回歸「運動本質」作為核心方向。公司高層透露，未來將重新聚焦專業運動產品線，優化資源配置以強化核心競爭力。

分析師認為，透過精簡組織架構，耐吉旨在提升營運效率，將更多資源投入運動科技研發和產品創新。這種策略調整與當前消費者對高性能運動裝備的需求趨勢相吻合。

然而，耐吉的轉型之路充滿挑戰。除了因應來自中國品牌的強勁競爭外，如何平衡短期財務壓力與長期技術投入，如何在維持品牌影響力的同時重塑產品優勢，都是管理階層必須解決的難題。

專家指出，全球運動用品市場的競爭已從單純的品牌行銷轉向技術創新能力的較量，這對所有市場參與者都提出了更高要求。